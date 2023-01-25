Ксантомы в сухожилиях сигнализируют о высоком холестерине — другие признаки
Игнорирование этого предупреждающего знака может привести к серьезным неотложным состояниям, таким как сердечный приступ или инсульт.
У человека с высоким уровнем холестерина в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем эти жировые отложения могут блокировать кровеносные сосуды, вызывая настоящие проблемы. Часто высокий уровень холестерина связан с определенными факторами образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка.
В этих случаях высокий уровень холестерина обычно не проявляется симптомами. Однако у некоторых людей может быть семейная гиперхолестеринемия — генетическое заболевание, при котором у вас повышен уровень холестерина в крови. Люди с семейной гиперхолестеринемией чаще испытывают симптомы.
"Одним из таких симптомов является ксантома сухожилия. Ксантомы – это кожные образования, вызванные жировыми отложениями в коже. Они часто желтые и кажутся восковыми", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Наиболее распространенные места на теле, где можно найти ксантомы, если у вас высокий уровень холестерина:
- Колено
- Пяточное сухожилие
"Если вы заметили поражения в этих местах, стоит обратиться к врачу и попросить его проверить уровень холестерина".
Обычно нет симптомов высокого уровня холестерина. Но если его не лечить, это может привести к сердечному приступу и инсульту. Часто это скрытый фактор риска, который означает, что это может произойти без нашего ведома, пока не станет слишком поздно. Вот почему так важно проверять уровень холестерина.
Другие видимые признаки семейной гиперхолестеринемии включают:
- Ксантелазмы — небольшие желтые комочки холестерина возле внутреннего уголка глаза.
- Роговичная дуга – это бледно-белое кольцо вокруг окрашенной части глаза, радужной оболочки.
Ранее МедикФорум писал о ранних признаках рака легких.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий