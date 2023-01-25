Ксантомы в сухожилиях сигнализируют о высоком холестерине — другие признаки

"Одним из таких симптомов является ксантома сухожилия. Ксантомы – это кожные образования, вызванные жировыми отложениями в коже. Они часто желтые и кажутся восковыми", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Колено

Пяточное сухожилие

"Если вы заметили поражения в этих местах, стоит обратиться к врачу и попросить его проверить уровень холестерина".

Ксантелазмы — небольшие желтые комочки холестерина возле внутреннего уголка глаза.

Роговичная дуга – это бледно-белое кольцо вокруг окрашенной части глаза, радужной оболочки.

У человека с высоким уровнем холестерина в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем эти жировые отложения могут блокировать кровеносные сосуды, вызывая настоящие проблемы. Часто высокий уровень холестерина связан с определенными факторами образа жизни, такими как употребление слишком большого количества жирной пищи и недостаточная физическая нагрузка.В этих случаях высокий уровень холестерина обычно не проявляется симптомами. Однако у некоторых людей может быть семейная гиперхолестеринемия — генетическое заболевание, при котором у вас повышен уровень холестерина в крови. Люди с семейной гиперхолестеринемией чаще испытывают симптомы.Обычно нет симптомов высокого уровня холестерина. Но если его не лечить, это может привести к сердечному приступу и инсульту. Часто это скрытый фактор риска, который означает, что это может произойти без нашего ведома, пока не станет слишком поздно. Вот почему так важно проверять уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках рака легких.

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