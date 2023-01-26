Что может негативно влиять на состояние позвоночника?

Когда человек долго сидит, основную тяжесть веса берет на себя поясничный отдел – вес не распределяется между бедрами и ногами, как это бывает, когда мы стоим.

Повышенное давление на поясницу и межпозвоночные диски этого отдела может привести к различным проблемам – например, поспособствовать появлению грыжи.

Статистически на бои в спине жалуется каждый четвертый взрослый работоспособный человек. При этом специалисты констатируют, что часто состояние спины и позвоночника у современных людей страдает от последствий их же привычек.Долгие часы сидения и стояния в автобусе или в автомобильном кресле повышают риск травм позвоночника из-за длительного пребывания в таком напряженном положении. По возможности часть пути нужно проходить пешком.Неправильное сидение в автокресле также может привести к перенапряжению мышц и скованности спины.Сидя на стуле долгими часами без периодических перерывов на разминки, можно сильно напрячь спину, шею, руки и ноги.Что происходит со спиной при длительном сидении?Еще одна частая причина плохого состояния позвоночника – это отсутствие комфортного места для сна, где тело могло бы расслабиться, отдохнуть и «перезагрузиться» за ночь. Важно, чтобы матрас и подушка были подобраны с учетом индивидуальных параметров спящего на них человека, о чем сообщил The Health Site.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наступление менопаузы у женщин сопровождается характерными нарушениями сна

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