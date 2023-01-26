Что может негативно влиять на состояние позвоночника?
Образ жизни, который ведет человек, часто является причиной проблем со здоровьем позвоночника.
Статистически на бои в спине жалуется каждый четвертый взрослый работоспособный человек. При этом специалисты констатируют, что часто состояние спины и позвоночника у современных людей страдает от последствий их же привычек.
Долгие поездки в транспорте. Долгие часы сидения и стояния в автобусе или в автомобильном кресле повышают риск травм позвоночника из-за длительного пребывания в таком напряженном положении. По возможности часть пути нужно проходить пешком.
Автомобильное сиденье. Неправильное сидение в автокресле также может привести к перенапряжению мышц и скованности спины.
Сидячая работа. Сидя на стуле долгими часами без периодических перерывов на разминки, можно сильно напрячь спину, шею, руки и ноги.
Что происходит со спиной при длительном сидении?
- Когда человек долго сидит, основную тяжесть веса берет на себя поясничный отдел – вес не распределяется между бедрами и ногами, как это бывает, когда мы стоим.
- Повышенное давление на поясницу и межпозвоночные диски этого отдела может привести к различным проблемам – например, поспособствовать появлению грыжи.
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