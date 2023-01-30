Онколог Коробков: рак бывает наследственным и случайным

«Если в молодости или до 40 лет развилось онкологическое заболевание, то нужно искать среди родственников схожий диагноз и параллельно с лечением консультироваться с медицинским генетиком по поводу наследственной предрасположенности, что может очень помочь в процессе борьбы с раком», - сказал Дмитрий Коробков.

Онколог Коробков назвал в интервью несколько фактов, относящихся к онкологическим заболеваниям и опровергающих некоторые мифы о раке. В частности, он сообщил, что вопреки бытующему мнению, рак часто является излечимым, хотя первые пять лет после лечения человека считаются критическими в плане выживаемости.Также врач-онколог отметил, что рак не является исключительно наследственным недугом. «Ленте.ру». медик рассказал о существовании наследственных и спорадических, то есть случайных онкопатологий. Наследственные формы рака имеют тенденцию проявляться рано.Онколог добавил, что на случайно возникшие онкологические заболевания большое влияние оказывают питание и в целом образ жизни. Здоровые привычки не являются абсолютным гарантом, что рак не возникнет, признал Коробков. Но он назвал доказанным то, что благодаря здоровому питанию, физической активности, гигиене риск появления рака может снижаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, у кого может произойти внезапная остановка сердца.

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