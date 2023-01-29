В России возможен более мощный второй всплеск заболеваемости ОРВИ

«Со второй декады января начинается резкий рост с пиками уже в феврале, потом более плавный спад, к концу марта ситуация стабилизируется», - спрогнозировал Николай Крючков.

«Основной удар приходится на январь – февраль и начало марта даже в легкие сезоны», - заметил иммунолог.

Иммунолог Крючков рассказал, что эпидемиологическая ситуация в России стала ухудшаться осенью – с ноября пошла волна заболеваемость ОРВИ, в том числе гриппом. Эта волна характеризуется пиками и спадами. Один такой пик пришелся на вторую половину декабря, после него последовал спад. Следующий пик последует в феврале, убежден специалист.Беседуя с Ura.ru, ученый добавил , что всплеск заболеваемости, приходящийся на конец зимы, является «основным ударом» волны ОРВИ и гриппа. Он окажется более мошнам по сравнению с декабрьским пиком.Ранее Николай Крючков рассказывал, что при заболевании гриппом иммунитет к нему может сохраняться в организме около полутора лет, но только к тому штамму, который вызвал инфицирование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не привитые люди рискуют заболеть разными штаммами гриппа за один сезон.

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