Эти 2 продукта способствуют повышению артериального давления - терапевт Андреева

«Соленые продукты и продукты с более высокой степенью обработки содержат больше натрия, что заставляет организм удерживать жидкость, оказывая большее давление на кровеносные сосуды. Это приводит к повышению артериального давления. Многие обработанные закуски, соусы и даже некоторые виды хлеба содержат большее количество натрия, поэтому важно читать этикетки, если вы хотите поддерживать здоровое кровяное давление», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Крекеры высокой степени переработки

Сыр

Чипсы высокой степени переработки

Соусы и приправы

Жареные продукты, приправленные солью

Консервированные супы

Замороженные блюда

Алкогольные напитки





Широко известно, что соль является одним из виновников высокого кровяного давления. Это потому, что натрий заставляет ваше тело удерживать лишнюю воду.Затем вода оказывает давление на стенки кровеносных сосудов. Если пища обработана, в ней также может быть больше натрия, что делает ее фактором риска гипертонии.Сыр и крекеры — это два продукта, которые могут быть причиной высокого кровяного давления. Они содержат натрий.Употребление чрезмерного количества алкоголя (более одной порции в день для женщин и двух порций в день для мужчин) также может повысить кровяное давление.«Хотя все продукты могут быть включены в здоровую диету, эти конкретные продукты, как правило, содержат более высокий уровень натрия и, как следствие, могут способствовать повышению артериального давления.Ранее МедикФорум писал об осложнениях гриппа.

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