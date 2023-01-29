Грипп может вызывать осложнения в виде проблем с суставами и сердцем

«Многие наши граждане достаточно легкомысленно относятся к этой прививке и не делают ее. Это неправильно, потому что сейчас COVID-19 потихоньку отступил, но к нам пришел хорошо известный свиной грипп, который встречался в 2009 году», - сообщил Георгий Сапронов.

«Возникает одышка при отсутствии пневмонии, при слабой физической нагрузке, появляется выраженная слабость»

Врач Сапронов заговорил об осложнениях гриппа, когда коснулся в интервью темы вакцинации от этой инфекции. Беседуя с «Москвой 24», медик отметил, что в период пандемии коронавируса россияне вакцинировались гораздо активнее. По мнению специалиста, значимость прививки от гриппа нашими гражданами недооценивается.Врач подчеркнул: грипп, прежде всего, опасен своими осложнениями.Одним из осложнений инфекции является развитие суставного синдрома. По словам Сапронова вирус гриппа способен влиять на механизмы развития аутоиммунных поражений в организме, в том числе затрагивающих суставы. Переболевший гриппом человек может страдать от суставных болей.Другим возможным осложнением инфекции являются в работе сердца. Врач предупредил, что признаки, указывающие на сердечные проблемы, бывают «размытыми»:Помимо этого, как осложнение перенесенного гриппа иногда развивается энцефалит, характеризуемый воспалением в головном мозге.Сапронов посоветовал, с учетом этого, связываться с врачом при появлении недомоганий, свойственных сезонным инфекциям. Также он напомнил, что при плохом самочувствии важно изолироваться, оставшись дома, много отдыхать, избегать физических нагрузок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чеснок бывает полезным при простуде, но есть его можно не всем

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