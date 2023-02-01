2 ощущения в ногах, указывающие на болезнь Рейно

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2 ощущения в ногах, указывающие на болезнь Рейно


Болезнь Рейно более заметна в холодные месяцы, так вы страдаете?


Нормальной реакцией организма на холод является сужение кровеносных сосудов. Тем не менее, когда у человека болезнь Рейно, сужение кровеносных сосудов является «более сильным». Кончики пальцев рук и ног меняют цвет, когда сталкиваются с холодом зимой.


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«Пальцы рук и ног могут изменить цвет с белого на синий, а затем на красный. Приступ Рейно может быть очень болезненным, особенно когда восстанавливается кровообращение. Болезнь Рейно может также поражать губы, нос, уши и соски таким же образом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Еще одним триггером приступа Рейно является эмоциональный стресс, который может привести к покалыванию или болезненным ощущениям при восстановлении кровообращения в пораженной области.

Что вызывает болезнь Рейно?


Считается, что болезнь Рейно вызвана нарушением того, как нервная система контролирует кровеносные сосуды.


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Есть доказательства того, что болезнь Рейно может быть наследственным заболеванием, но мало что известно о том, почему оно развивается. В то время как первичный синдром Рейно считается «легким заболеванием», вторичный синдром Рейно может быть вызван аутоиммунным заболеванием, таким как склеродермия.

Склеродермия — это аутоиммунное заболевание, которое приводит к затвердеванию кожи.

Симптомы склеродермии:
  • Участки толстой, твердой кожи, которые могут обесцвечиваться
  • Зуд
  • Плотная кожа, которая затрудняет движение суставов
  • Твердые шишки под кожей
  • Крошечные кровеносные сосуды (сосудистые звездочки), появляющиеся прямо под кожей.
«Вторичный синдром Рейно нуждается в дополнительном обследовании и более тщательном наблюдении за такими осложнениями, как язвы или язвы».

Могут развиться язвы на пальцах рук и ног, что может привести к инфекции.

Известные как дигитальные язвы, они могут быть «чрезвычайно болезненными» и могут сделать повседневную деятельность «проблемной».

Признаки заражения:
  • Усиление боли
  • Покраснение
  • Выделение гноя
  • Припухлость
"У половины больных склеродермией могут развиться язвы на пальцах, поэтому необходимо активное наблюдение за состоянием".


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