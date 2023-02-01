2 ощущения в ногах, указывающие на болезнь Рейно
Болезнь Рейно более заметна в холодные месяцы, так вы страдаете?
Нормальной реакцией организма на холод является сужение кровеносных сосудов. Тем не менее, когда у человека болезнь Рейно, сужение кровеносных сосудов является «более сильным». Кончики пальцев рук и ног меняют цвет, когда сталкиваются с холодом зимой.
«Пальцы рук и ног могут изменить цвет с белого на синий, а затем на красный. Приступ Рейно может быть очень болезненным, особенно когда восстанавливается кровообращение. Болезнь Рейно может также поражать губы, нос, уши и соски таким же образом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Еще одним триггером приступа Рейно является эмоциональный стресс, который может привести к покалыванию или болезненным ощущениям при восстановлении кровообращения в пораженной области.
Что вызывает болезнь Рейно?
Есть доказательства того, что болезнь Рейно может быть наследственным заболеванием, но мало что известно о том, почему оно развивается. В то время как первичный синдром Рейно считается «легким заболеванием», вторичный синдром Рейно может быть вызван аутоиммунным заболеванием, таким как склеродермия.
Склеродермия — это аутоиммунное заболевание, которое приводит к затвердеванию кожи.
Симптомы склеродермии:
- Участки толстой, твердой кожи, которые могут обесцвечиваться
- Зуд
- Плотная кожа, которая затрудняет движение суставов
- Твердые шишки под кожей
- Крошечные кровеносные сосуды (сосудистые звездочки), появляющиеся прямо под кожей.
«Вторичный синдром Рейно нуждается в дополнительном обследовании и более тщательном наблюдении за такими осложнениями, как язвы или язвы».
Могут развиться язвы на пальцах рук и ног, что может привести к инфекции.
Известные как дигитальные язвы, они могут быть «чрезвычайно болезненными» и могут сделать повседневную деятельность «проблемной».
Признаки заражения:
- Усиление боли
- Покраснение
- Выделение гноя
- Припухлость
"У половины больных склеродермией могут развиться язвы на пальцах, поэтому необходимо активное наблюдение за состоянием".
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