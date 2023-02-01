2 ощущения в ногах, указывающие на болезнь Рейно

«Пальцы рук и ног могут изменить цвет с белого на синий, а затем на красный. Приступ Рейно может быть очень болезненным, особенно когда восстанавливается кровообращение. Болезнь Рейно может также поражать губы, нос, уши и соски таким же образом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Что вызывает болезнь Рейно?





Участки толстой, твердой кожи, которые могут обесцвечиваться

Зуд

Плотная кожа, которая затрудняет движение суставов

Твердые шишки под кожей

Крошечные кровеносные сосуды (сосудистые звездочки), появляющиеся прямо под кожей.

«Вторичный синдром Рейно нуждается в дополнительном обследовании и более тщательном наблюдении за такими осложнениями, как язвы или язвы».

Усиление боли

Покраснение

Выделение гноя

Припухлость

"У половины больных склеродермией могут развиться язвы на пальцах, поэтому необходимо активное наблюдение за состоянием".

Нормальной реакцией организма на холод является сужение кровеносных сосудов. Тем не менее, когда у человека болезнь Рейно, сужение кровеносных сосудов является «более сильным». Кончики пальцев рук и ног меняют цвет, когда сталкиваются с холодом зимой.Еще одним триггером приступа Рейно является эмоциональный стресс, который может привести к покалыванию или болезненным ощущениям при восстановлении кровообращения в пораженной области.Считается, что болезнь Рейно вызвана нарушением того, как нервная система контролирует кровеносные сосуды.Есть доказательства того, что болезнь Рейно может быть наследственным заболеванием, но мало что известно о том, почему оно развивается. В то время как первичный синдром Рейно считается «легким заболеванием», вторичный синдром Рейно может быть вызван аутоиммунным заболеванием, таким как склеродермия.Склеродермия — это аутоиммунное заболевание, которое приводит к затвердеванию кожи.Могут развиться язвы на пальцах рук и ног, что может привести к инфекции.Известные как дигитальные язвы, они могут быть «чрезвычайно болезненными» и могут сделать повседневную деятельность «проблемной».Ранее МедикФорум писал об осложнениях гриппа.

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