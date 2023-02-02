Чай улун снижает риск слабоумия и высокого давления - поможет вам прожить дольше

"Различные исследования отмечают пользу для здоровья чая улун — разновидности китайского чая, полученного путем сушки листьев под солнцем", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Повышенное артериальное давление

«Привычное умеренное потребление зеленого чая или чая улун, 120 мл в день и более в течение одного года, значительно снижает риск развития гипертонии».

То, как долго мы живем, определяется множеством факторов, некоторые из которых находятся вне нашего контроля. Тем не менее, определенные привычки образа жизни, такие как количество упражнений и тип питания, могут оказать влияние. То, что мы пьем, также может влиять на продолжительность нашей жизни.В частности, один тип чая мог сделать именно это.Например, одно исследование, пришло к выводу, что употребление 120 мл напитка в день в течение года «значительно» снижает вероятность развития высокого кровяного давления .Высокое кровяное давление — или гипертония — является потенциально опасным состоянием, поскольку оно повышает риск возникновения опасных для жизни состояний, таких как болезни сердца, сердечные приступы, инсульты и сосудистая деменция.Это связано с тем, что повышенное артериальное давление в течение длительного времени создает дополнительную нагрузку на органы.По сравнению с теми, кто не пьет чай, риск развития гипертонии снизился на 46 процентов у тех, кто выпивал от 120 до 599 мл в день, и еще больше снизился на 65 процентов у тех, кто пил 600 мл в день или более после тщательной корректировки.Ранее МедикФорум писал о продуктах для сохранения здоровых суставов.

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