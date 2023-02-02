Чай улун снижает риск слабоумия и высокого давления - поможет вам прожить дольше
Одно исследование также показало, что напиток может помочь в лечении диабета 2 типа.
То, как долго мы живем, определяется множеством факторов, некоторые из которых находятся вне нашего контроля. Тем не менее, определенные привычки образа жизни, такие как количество упражнений и тип питания, могут оказать влияние. То, что мы пьем, также может влиять на продолжительность нашей жизни.
В частности, один тип чая мог сделать именно это.
"Различные исследования отмечают пользу для здоровья чая улун — разновидности китайского чая, полученного путем сушки листьев под солнцем", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Повышенное артериальное давление
Например, одно исследование, пришло к выводу, что употребление 120 мл напитка в день в течение года «значительно» снижает вероятность развития высокого кровяного давления .
Высокое кровяное давление — или гипертония — является потенциально опасным состоянием, поскольку оно повышает риск возникновения опасных для жизни состояний, таких как болезни сердца, сердечные приступы, инсульты и сосудистая деменция.
Это связано с тем, что повышенное артериальное давление в течение длительного времени создает дополнительную нагрузку на органы.
По сравнению с теми, кто не пьет чай, риск развития гипертонии снизился на 46 процентов у тех, кто выпивал от 120 до 599 мл в день, и еще больше снизился на 65 процентов у тех, кто пил 600 мл в день или более после тщательной корректировки.
«Привычное умеренное потребление зеленого чая или чая улун, 120 мл в день и более в течение одного года, значительно снижает риск развития гипертонии».
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