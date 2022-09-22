Этот фрукт снижают артериальное давление – употребление кожуры наиболее полезно
Высокое кровяное давление невероятно распространено, но это также невероятно опасно, вот фрукт, который может снизить ваш риск.
Высокое кровяное давление возникает, когда кровь проходит через вены и артерии со слишком высокой скоростью, что оказывает чрезмерное давление на сердечно-сосудистую систему организма. Снижение давления, состояние, также известное как гипертония, является ключом к общему здоровью сердечно-сосудистой системы. Один из лучших способов сделать это — внести изменения в рацион.
Некоторые фрукты более эффективны, чем другие.
"Киви эффективно снижает высокое кровяное давление. Было акцентировано изменение образа жизни для снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальное давление (АД) и курение. Фрукты и овощи могут изменить такие факторы риска", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Однако, хотя плоды киви могут быть полезны для снижения высокого кровяного давления, это не единственная часть фрукта, полезная для здоровья; кожа также считается полезным для здоровья.
Она имеет высокий уровень витаминов и минералов, в том числе:
• Клетчатка
• Фолиевая кислота
• Витамин С
• Витамин Е
• Антиоксиданты
"Кожура киви настолько эффективна, что может повысить уровень этих питательных веществ на 30-50 процентов".
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