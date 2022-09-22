Этот фрукт снижают артериальное давление – употребление кожуры наиболее полезно

64 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5677915/
Этот фрукт снижают артериальное давление – употребление кожуры наиболее полезно


Высокое кровяное давление невероятно распространено, но это также невероятно опасно, вот фрукт, который может снизить ваш риск.

Высокое кровяное давление возникает, когда кровь проходит через вены и артерии со слишком высокой скоростью, что оказывает чрезмерное давление на сердечно-сосудистую систему организма. Снижение давления, состояние, также известное как гипертония, является ключом к общему здоровью сердечно-сосудистой системы. Один из лучших способов сделать это — внести изменения в рацион. 

Некоторые фрукты более эффективны, чем другие.

"Киви эффективно снижает высокое кровяное давление. Было акцентировано изменение образа жизни для снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальное давление (АД) и курение. Фрукты и овощи могут изменить такие факторы риска", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Гипертония: эксперты назвали овощи, которые нужно есть каждый день, чтобы снизить давление


Однако, хотя плоды киви могут быть полезны для снижения высокого кровяного давления, это не единственная часть фрукта, полезная для здоровья; кожа также считается полезным для здоровья.

Она имеет высокий уровень витаминов и минералов, в том числе:

• Клетчатка
• Фолиевая кислота
• Витамин С
• Витамин Е
• Антиоксиданты


Медики рассказали, как высокое давление снижает интеллект


"Кожура киви настолько эффективна, что может повысить уровень этих питательных веществ на 30-50 процентов".



Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для сердца.
Читать MedikForum.ru в
Врач Пономарева: привычка пить какао поможет гипертоникам в контроле давления
Лучшие продукты для снижения показателей артериального давления - врач Строков
Гипертония: ежедневный напиток для снижения давления и холестерина
Теги : польза киви, снижение артериального давления, советы врачей