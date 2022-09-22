Этот фрукт снижают артериальное давление – употребление кожуры наиболее полезно

"Киви эффективно снижает высокое кровяное давление. Было акцентировано изменение образа жизни для снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальное давление (АД) и курение. Фрукты и овощи могут изменить такие факторы риска", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Кожура киви настолько эффективна, что может повысить уровень этих питательных веществ на 30-50 процентов".