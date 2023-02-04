«Противораковая» специя помогает избавиться от жира на животе за «недели»

"Исследование показало, что добавка куркумина может оказывать «положительное» влияние на висцеральный жир. Куркумин — это активный ингредиент, спрятанный в куркуме, придающий специи ее мощные свойства. Интересно, что целью исследования было изучение влияния куркумина не на висцеральный жир, а на ожирение печени. Однако они также заметили, что добавки с куркумином могут оказывать «положительное» влияние на висцеральный жир", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Висцеральный жир, также известный как жир на животе, хранится в брюшной полости, разделяя пространство с важными органами, такими как печень, желудок, почки и кишечник. Это сложное положение означает, что высокий уровень висцерального жира может повысить риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечные заболевания . Поэтому крайне важно искоренить виновника ожирения.Независимо от того, используете ли вы ее для придания пикантности своему карри или предпочитаете ее вкус в сочетании с горячим молоком в латте, куркума — популярная специя.Желтая приправа предлагает больше, чем перечный и землистый вкус. От «противораковых эффектов» до «противовоспалительных» свойств куркума обеспечивает целый ряд преимуществ для здоровья. Впечатляет, что многие исследования показали, что специя может уменьшить распространение рака и способствовать гибели раковых клеток.Более того, исследования также показывают, что он может помочь в борьбе с висцеральным жиром. В то время как ваша общая диета играет решающую роль в избавлении от вредного жира на животе, добавление желтого ингредиента также может помочь.В течение периода от восьми до двенадцати недель исследовательская группа заметила «значительное» снижение индекса массы тела и окружности талии.Ранее МедикФорум писал о продуктах для сохранения здоровых суставов.

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