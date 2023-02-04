Онколог Федянин рассказал, что позволяет определить рак самостоятельно
Онколог Михаил Федянин отметил, что на начальной стадии заметить рак почти невозможно, так как явные симптомы заболевания отсутствуют.
Онколог Федянин рассказал в интервью, что позволяет определить рак самостоятельно.
Также Федянин перечислил ряд симптомов, заметив которые нужно оперативно обращаться к терапевту. Необъяснимое похудение.
Онколог Федянин добавил, что своевременная диагностика рака связана, в первую очередь, с регулярными профилактическими обследованиями. Некоторые виды онкологических заболеваний бывают практически бессимптомными в начале своего развития, тогда как именно на этом этапе лечение рака дает наиболее мощный терапевтический эффект.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что своевременно выявлять рак позволяют МРТ-обследования тела.
Онколог Федянин рассказал в интервью, что позволяет определить рак самостоятельно.
«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах и слизистой ротовой полости», - сказал он в комментарии РИА Новости.
Также Федянин перечислил ряд симптомов, заметив которые нужно оперативно обращаться к терапевту. Необъяснимое похудение.
- Быстро возникающее утомление.
- Снижение гемоглобина.
- Нарушение работы пищеварения.
- Не связанный с простудой, затяжной кашель.
- Одышка.
- Кровянистые выделения.
Онколог Федянин добавил, что своевременная диагностика рака связана, в первую очередь, с регулярными профилактическими обследованиями. Некоторые виды онкологических заболеваний бывают практически бессимптомными в начале своего развития, тогда как именно на этом этапе лечение рака дает наиболее мощный терапевтический эффект.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что своевременно выявлять рак позволяют МРТ-обследования тела.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Федянин
Здоровье
врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения
Оставить комментарий