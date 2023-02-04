Онколог Федянин рассказал, что позволяет определить рак самостоятельно

«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах и слизистой ротовой полости», - сказал он в комментарии РИА Новости.

Быстро возникающее утомление.

Снижение гемоглобина.

Нарушение работы пищеварения.

Не связанный с простудой, затяжной кашель.

Одышка.

Кровянистые выделения.

Онколог Федянин рассказал в интервью, что позволяет определить рак самостоятельно.Также Федянин перечислил ряд симптомов, заметив которые нужно оперативно обращаться к терапевту. Необъяснимое похудение.В то же время врач констатировал: появление симптомов часто означает, что опухоль уже активно развивается, и своим размером образование превзошло первую стадию.Онколог Федянин добавил, что своевременная диагностика рака связана, в первую очередь, с регулярными профилактическими обследованиями. Некоторые виды онкологических заболеваний бывают практически бессимптомными в начале своего развития, тогда как именно на этом этапе лечение рака дает наиболее мощный терапевтический эффект.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что своевременно выявлять рак позволяют МРТ-обследования тела

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