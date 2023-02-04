Онколог Федянин рассказал, что позволяет определить рак самостоятельно

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пациентка и врачОнколог Михаил Федянин отметил, что на начальной стадии заметить рак почти невозможно, так как явные симптомы заболевания отсутствуют.

Онколог Федянин рассказал в интервью, что позволяет определить рак самостоятельно.

«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах и слизистой ротовой полости», - сказал он в комментарии РИА Новости.

Также Федянин перечислил ряд симптомов, заметив которые нужно оперативно обращаться к терапевту. Необъяснимое похудение.
  • Быстро возникающее утомление.
  • Снижение гемоглобина.
  • Нарушение работы пищеварения.
  • Не связанный с простудой, затяжной кашель.
  • Одышка.
  • Кровянистые выделения.
В то же время врач констатировал: появление симптомов часто означает, что опухоль уже активно развивается, и своим размером образование превзошло первую стадию.

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Онколог Федянин добавил, что своевременная диагностика рака связана, в первую очередь, с регулярными профилактическими обследованиями. Некоторые виды онкологических заболеваний бывают практически бессимптомными в начале своего развития, тогда как именно на этом этапе лечение рака дает наиболее мощный терапевтический эффект.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что своевременно выявлять рак позволяют МРТ-обследования тела.

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Михаил Федянин
Михаил Федянин
Здоровье
врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного Департамента здравоохранения
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