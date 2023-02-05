Жирная печень: 4 проблемы с пищеварением сигнализируют, что 75% органа неактивно

«НАСГ остается бессимптомным, пока не достигнет поздних стадий, когда до 75 процентов печени функционально неактивны. Поэтому, несмотря на то, что НАСГ неуклонно прогрессирует, пациенты и практикующие врачи молчат до тех пор, пока не возникнет неминуемая угроза опасных для жизни осложнений», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Симптомы включают боль в животе, вздутие живота и расстройство желудка, а также проблемы с перевариванием пищи».

«Болезни печени могут вызывать симптомы пищеварения, такие как дискомфорт в животе, тошнота и рвота».

Растущая распространенность жировой дистрофии печени среди населения уже давно беспокоит органы здравоохранения. Каждый третий человек имеет ранние стадии неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Вначале симптомы скудны, но те, у кого развивается цирроз, обязательно заметят, что со временем проблемы с желудочно-кишечным трактом ухудшаются.Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) является распространенной формой НАЖБП, при которой воспаляется и повреждается печень в дополнение к жировым клеткам.Постепенное начало заболевания может затруднить его обнаружение.Помимо медленного прогрессирования симптомов жировой дистрофии печени, их неспецифические особенности могут затруднить их обнаружение.На поздних стадиях жировой болезни печени часто возникают пищеварительные осложнения.Такие проблемы, как вздутие живота, присутствующие примерно у 50 процентов пациентов с циррозом печени, как правило, указывают на асцит.Асцит — это скопление жидкости в брюшной полости. Во многих случаях это указывает на основную проблему со здоровьем, такую как заболевание печени, сердечная недостаточность или рак. Если не лечить, эта жидкость может проложить путь к дальнейшим осложнениям, таким как абдоминальные инфекции, поэтому, возможно, стоит следить за другими ключевыми признаками.В конце концов, фиброз может прогрессировать до цирроза печени и, в конечном итоге, до печеночной недостаточности.Ранее МедикФорум писал о пользе облепихи.

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