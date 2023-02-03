Врач Соломатина: облепиха помогает от отеков и высокого давления

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облепиха

Диетолог Елена Соломатина: богатая витаминами облепиха укрепляет здоровье, улучшает защиту от сезонных инфекций.

Врач-диетолог Соломатина рассказала в интервью о полезных свойствах облепихи. Медик отметила, что ягода насыщена полезным для иммунной системы витамином C. Также этот витамин важен для выработки коллагена, необходимого для подтянутой, упругой кожи, здоровых хрящей, суставов и сосудов.

«Если витамина C в организме не хватает, иммунная система начинает хуже работать. Мы чувствуем усталость, отсутствие энергии, наши сосуды начинают кровоточить, особенно мелкие», - предупредила специалист.

Кроме того, облепиха содержит витамин E, оказывающий значительное влияние на репродуктивную функцию и работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, ягода является источником микроэлементов, помогающих противостоять отекам и повышению давления.

«В облепихе есть кальций, магний и калий. Поэтому она убирает отечность и понижает давление», – сказала Елена Соломатина «Москве 24».

Еще облепиха, насыщенная бета-каротином, стимулирует в организме производство витамина А. Он улучшает состояние слизистых, что снижает риск ослабления или снижения иммунитета.

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Витамин P тоже присутствует в составе облепихи – благодаря его действию улучшается работа мелких капилляров мозга, что способствует профилактике возрастных когнитивных расстройств.

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«Также облепиха богата антиоксидантами. Они предотвращают окисление тканей и препятствуют развитию опухолей», - констатировала Соломатина.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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