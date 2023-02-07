Врач Белева посоветовала продукты с незаменимой для организма аминокислотой

«Метионин вступает в реакции с вредными веществами, защищая клетки от разрушения и способствуя очищению организма от токсинов и тяжелых металлов. Также вещество положительно влияет на иммунитет и стимулирует образование здоровой хрящевой ткани», - рассказала специалистка.

«При остром дефиците возникают тяжелые нарушения в психике».

Орехи.

Мясо: говядина, ягнятина, индейка, курица, свинина.

Сыр пармезан.

Яйца (сваренные вкрутую).

Натуральный (греческий) йогурт.

Фасоль.

Кунжут, подсолнечные семечки, семена тыквы.

В интервью врача прозвучало напоминание о том, почему важно восполнять в организме содержание незаменимой аминокислоты метионин. По словам Белевой, ее нехватка ослабляет здоровье, повышает риск тяжелых осложнений.Беседуя с «Москвой 24», Белева добавила , что дефицит метионина делает человека склонным к накоплению лишней жидкости и отекам, что негативно сказывается на балансе артериального давления и на состоянии сердечно-сосудистой системы. Вдобавок при дефиците этой аминокислоты учащаются аллергические проявления, начинают интенсивно выпадать волосы, возникают проблемы со сном.Врач Белева посоветовала включать в рацион продукты с незаменимой для организма аминокислотой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым были названы продукты , которые могут обострять и сокращать воспаление в организме.

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