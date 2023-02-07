Врач Белева посоветовала продукты с незаменимой для организма аминокислотой

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Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева: организм человека не вырабатывает самостоятельно аминокислоту метионин, ее источником являются продукты.

В интервью врача прозвучало напоминание о том, почему важно восполнять в организме содержание незаменимой аминокислоты метионин. По словам Белевой, ее нехватка ослабляет здоровье, повышает риск тяжелых осложнений.

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«Метионин вступает в реакции с вредными веществами, защищая клетки от разрушения и способствуя очищению организма от токсинов и тяжелых металлов. Также вещество положительно влияет на иммунитет и стимулирует образование здоровой хрящевой ткани», - рассказала специалистка.

Беседуя с «Москвой 24», Белева добавила, что дефицит метионина делает человека склонным к накоплению лишней жидкости и отекам, что негативно сказывается на балансе артериального давления и на состоянии сердечно-сосудистой системы. Вдобавок при дефиците этой аминокислоты учащаются аллергические проявления, начинают интенсивно выпадать волосы, возникают проблемы со сном.

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«При остром дефиците возникают тяжелые нарушения в психике».

Врач Белева посоветовала включать в рацион продукты с незаменимой для организма аминокислотой.
  • Орехи.
  • Мясо: говядина, ягнятина, индейка, курица, свинина.
  • Сыр пармезан.
  • Яйца (сваренные вкрутую).
  • Натуральный (греческий) йогурт.
  • Фасоль.
  • Кунжут, подсолнечные семечки, семена тыквы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым были названы продукты, которые могут обострять и сокращать воспаление в организме.

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Эльвира Белева
Эльвира Белева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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