Трещины на пятках иногда указывают на скрытый варикоз

«Человек не видит вздутые вены, которые находятся глубоко под кожей».

«Из-за закупорки сосудов кожа на стопах не получает достаточного питания, поэтому начинает трескаться», - предупредили эксперты.

Иногда развитие серьезных проблем с кровеносными сосудами происходит без тех видимых симптомов, к которым все привыкли. В частности, таким скрытым может быть варикоз – сосудистая патология, связанная с ухудшением состояния сосудистой стенки.Как правило, при варикозе на ногах начинают проступать вздутые вены. Но, как рассказали медицинские эксперты тг-канала «Врачебная тайна», варикоз также бывает скрытым –Что в конечном итоге указывает на опасное сосудистое нарушение? Специалисты советуют регулярно осматривать свои стопы – состояние их кожи и ногтей может многое рассказать о здоровье.Один из тревожных признаков – трещины на пятках, особенно те, которые появляются неожиданно и плохо заживают.По словам специалистов, укреплению сосудов эффективно содействует витамин С и витамин Р – их важно получать с продуктами. При стойких трещинах на пятках следует записаться на прием к терапевту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неочевидные патологии могут скрываться за расслоением ногтей.

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