Кто из заболевших гриппом подвержен высокому риску смерти: вирусолог Альтштейн
Диабетики и сердечники входят в число тех категорий пациентов, которым при заболевании гриппом может грозить смертельный исход.
В интервью российского ученого-вирусолога Анатолия Альтштейна прозвучало предупреждение о том, что некоторые люди при заболевании гриппом подвергаются более высокому риску смерти.
«Грипп дает целый ряд осложнений, хотя к летальному исходу они приводят нечасто. Главной причиной, по которой возникает смертельный исход, является гриппозная пневмония», - отметил Альтштейн.
Беседуя с «Вечерней Москвой», вирусолог уточнил, что пневмония при гриппе может возникнуть как осложнение практически в любом случае заболевания, однако в основном ее жертвами становятся пожилые люди.
Также среди заболевающих гриппом высокому риску смерти бывают подвержены
- люди, имеющие хронические заболевания дыхательных путей;
- люди, больные диабетом;
- люди с хроническими болезнями сердца.
Симптомами гриппа являются резкое повышение температуры тела и недомогание, сопровождаемое кашлем, насморком, болью в горле, мышечной болью или ломотой в теле. Признаки заболевания становятся явными через два-три дня после случившегося инфицирования.
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Анатолий Альтштейн
Здоровье
вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
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