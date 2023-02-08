Кто из заболевших гриппом подвержен высокому риску смерти: вирусолог Альтштейн

«Грипп дает целый ряд осложнений, хотя к летальному исходу они приводят нечасто. Главной причиной, по которой возникает смертельный исход, является гриппозная пневмония», - отметил Альтштейн.

люди, имеющие хронические заболевания дыхательных путей;

люди, больные диабетом;

люди с хроническими болезнями сердца.

В интервью российского ученого-вирусолога Анатолия Альтштейна прозвучало предупреждение о том, что некоторые люди при заболевании гриппом подвергаются более высокому риску смерти.Беседуя с «Вечерней Москвой», вирусолог уточнил , что пневмония при гриппе может возникнуть как осложнение практически в любом случае заболевания, однако в основном ее жертвами становятся пожилые люди.Также среди заболевающих гриппом высокому риску смерти бывают подверженыВ этом году распространению гриппа поспособствовала относительно мягкая зима. Прогнозируется, что прирост заболевших будет происходить до февральских праздников, после чего массовая заболеваемость постепенно пойдет на спад.Симптомами гриппа являются резкое повышение температуры тела и недомогание, сопровождаемое кашлем, насморком, болью в горле, мышечной болью или ломотой в теле. Признаки заболевания становятся явными через два-три дня после случившегося инфицирования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часто возникающий запор может оказаться одним из симптомов колоректального рака.

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