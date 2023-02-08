Кто из заболевших гриппом подвержен высокому риску смерти: вирусолог Альтштейн

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болеть гриппом

Диабетики и сердечники входят в число тех категорий пациентов, которым при заболевании гриппом может грозить смертельный исход.

В интервью российского ученого-вирусолога Анатолия Альтштейна прозвучало предупреждение о том, что некоторые люди при заболевании гриппом подвергаются более высокому риску смерти.

«Грипп дает целый ряд осложнений, хотя к летальному исходу они приводят нечасто. Главной причиной, по которой возникает смертельный исход, является гриппозная пневмония», - отметил Альтштейн.

Беседуя с «Вечерней Москвой», вирусолог уточнил, что пневмония при гриппе может возникнуть как осложнение практически в любом случае заболевания, однако в основном ее жертвами становятся пожилые люди.

Также среди заболевающих гриппом высокому риску смерти бывают подвержены
  • люди, имеющие хронические заболевания дыхательных путей;
  • люди, больные диабетом;
  • люди с хроническими болезнями сердца.
В этом году распространению гриппа поспособствовала относительно мягкая зима. Прогнозируется, что прирост заболевших будет происходить до февральских праздников, после чего массовая заболеваемость постепенно пойдет на спад.

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Симптомами гриппа являются резкое повышение температуры тела и недомогание, сопровождаемое кашлем, насморком, болью в горле, мышечной болью или ломотой в теле. Признаки заболевания становятся явными через два-три дня после случившегося инфицирования.

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Анатолий Альтштейн
Анатолий Альтштейн
Здоровье
вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
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