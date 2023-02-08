Достаток витамина D препятствует развитию диабета 2 типа

«Обзор клинических испытаний показал, что более высокое потребление витамина D связано с 15-процентным снижением вероятности развития диабета 2 типа у взрослых людей с предиабетом», - сообщил журнал Annals of Internal Medicine.

Витамин D является жирорастворимым витамином, который мы получаем с пищей или добавками. Однако в основном он вырабатывается организмом под воздействием на кожу солнечного света. Значение этого витамина для здоровья трудно переоценить – во время пандемии COVID-19 стало ясно, что его достаток в организме обеспечивает стойкость иммунитета в сезон инфекций.Но ученые также отмечают, что достаточный уровень витамина D в организме ассоциируется с его лучшей защитой от развития диабета 2 типа.В частности, исследователи Медицинского центра Тафтса провели систематический обзор и метаанализ трех клинических испытаний, в которых анализировалось влияние принимаемых добавок с витамином D на риск диабета. В рамках испытаний люди с предиабетом принимали добавки, содержание витамин, и добавки-пустышки (плацебо). Спустя три года состояние добровольцев сравнили. В группе принимавших витамин D заболеваемость диабетом оказалась более низкой.Ранее ирландские медики (Университетский колледж Дублин) также делали заключение о том, что потребление высоких доз витамина D может понижать риск возникновения диабета 2 типа. В то же время специалисты предупреждают: такой прием витамина несет определенные риски для здоровья из-за передозировки вещества.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жизнь в браке связана с более здоровым уровнем сахара в крови.

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