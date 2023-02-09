Россиян предупредили о риске заражения сразу тремя инфекциями

«Увеличится процент людей, которые будут заражены несколькими инфекциями. Это может быть грипп плюс аденовирусная инфекция, ковид и еще что-то. В некоторых случаях даже может быть три инфекции одновременно», - подчеркнул кандидат медицинских наук.

Иммунолог Крючков предупредил в интервью о существующем риске заражения несколькими инфекциями (сразу). Вероятность заболеть, заразившись тремя инфекциями, врач связывает с происходящим сейчас ростом случаев респираторных инфекций, включая грипп и коронавирус. По словам Николая Крючкова, сейчас вместе с подъемом заболеваемости возникла ситуация, когда грипп и коронавирусная инфекция не конкурируют, а практически одномоментно атакуют людей.Порталу Ura.ru специалист объяснил , что одновременное заражение несколькими инфекциями возможно, когда, например, организм поражается вирусами из разных источников. Либо происходит заражение от того, кто сам болеет, заразившись не одним вирусом.Крючков отметил, что инфицирование сразу двумя или даже тремя вирусными возбудителями не несет с собой какой-то очень серьезной угрозы человеку, если он в достаточной мере здоров. Но при имеющихся хронических болезнях и нарушениях это может иметь очень серьезные последствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто из заболевших гриппом людей бывает подвержен высокому риску смерти.

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