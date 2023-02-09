Лекарство для больных артритом делает "стареющую кровь молодой" - ключ к долголетию

«Стареющая система крови, поскольку она является переносчиком большого количества белков, цитокинов и клеток, имеет много плохих последствий для организма. 70-летний человек с 40-летней системой крови может иметь более длительный срок здоровья, если не более длительный срок жизни. Эти результаты показывают, что такие стратегии обещают поддерживать более здоровое производство крови у пожилых людей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Как это работает?

"Результаты команды показывают, что поврежденная ниша костного мозга, называемая IL-1B, играет важную роль в развитии этих признаков старения. Но оказалось, что анакинра способна блокировать это, и введение препарата возвращало стареющую кровь в более молодое и здоровое состояние".

Хотя никто из нас не может быть уверен, как долго мы будем жить, есть некоторые привычки образа жизни, которые мы можем принять, чтобы помочь нашему телу дольше оставаться в форме и быть здоровыми. И хотя заражение или развитие определенных заболеваний и заболеваний часто находятся вне нашего контроля, существуют также способы минимизировать указанный риск. Новое исследование показало, что замедление процесса старения возможно с помощью существующего противовоспалительного препарата.Исследователи считают, что препарат может омолаживать систему, которая вырабатывает кровь. Это, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни человека на десятилетия.Исследование показало, что препарат анакинра используется пациентами с ревматоидным артритом, может повернуть время вспять у мышей и обратить вспять некоторые эффекты возраста на кроветворную систему. Система кроветворения — это система, ответственная за создание клеток крови, находящихся в костном мозге.Команда исследователей приступила к изучению этого препарата после изучения стволовых клеток, ответственных за создание всей крови в организме человека. Затем они проанализировали, где в костном мозге находятся эти особые клетки.В процессе старения гемопоэтические стволовые клетки также начинают изменяться. Они производят все меньше и меньше эритроцитов и иммунных клеток, что может привести к ослаблению иммунной системы и заболеваниям крови, таким как анемия.Кроме того, эти стареющие клетки крови могут бороться за сохранение своей генетической структуры, что может привести к возникновению рака крови.Это побудило обратить особое внимание на костный мозг.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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