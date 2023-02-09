Лекарство для больных артритом делает "стареющую кровь молодой" - ключ к долголетию
Новое исследование показало, что лекарство, используемое людьми с ревматоидным артритом, блокирует разрушение стволовых клеток крови.
Хотя никто из нас не может быть уверен, как долго мы будем жить, есть некоторые привычки образа жизни, которые мы можем принять, чтобы помочь нашему телу дольше оставаться в форме и быть здоровыми. И хотя заражение или развитие определенных заболеваний и заболеваний часто находятся вне нашего контроля, существуют также способы минимизировать указанный риск. Новое исследование показало, что замедление процесса старения возможно с помощью существующего противовоспалительного препарата.
Исследователи считают, что препарат может омолаживать систему, которая вырабатывает кровь. Это, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни человека на десятилетия.
Исследование показало, что препарат анакинра используется пациентами с ревматоидным артритом, может повернуть время вспять у мышей и обратить вспять некоторые эффекты возраста на кроветворную систему. Система кроветворения — это система, ответственная за создание клеток крови, находящихся в костном мозге.
«Стареющая система крови, поскольку она является переносчиком большого количества белков, цитокинов и клеток, имеет много плохих последствий для организма. 70-летний человек с 40-летней системой крови может иметь более длительный срок здоровья, если не более длительный срок жизни. Эти результаты показывают, что такие стратегии обещают поддерживать более здоровое производство крови у пожилых людей», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Как это работает?
Команда исследователей приступила к изучению этого препарата после изучения стволовых клеток, ответственных за создание всей крови в организме человека. Затем они проанализировали, где в костном мозге находятся эти особые клетки.
В процессе старения гемопоэтические стволовые клетки также начинают изменяться. Они производят все меньше и меньше эритроцитов и иммунных клеток, что может привести к ослаблению иммунной системы и заболеваниям крови, таким как анемия.
Кроме того, эти стареющие клетки крови могут бороться за сохранение своей генетической структуры, что может привести к возникновению рака крови.
Это побудило обратить особое внимание на костный мозг.
"Результаты команды показывают, что поврежденная ниша костного мозга, называемая IL-1B, играет важную роль в развитии этих признаков старения. Но оказалось, что анакинра способна блокировать это, и введение препарата возвращало стареющую кровь в более молодое и здоровое состояние".
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