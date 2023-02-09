Врач назвал картофельное пюре одним из самых полезных блюд при простуде

«Мясное суфле и картофельное пюре с добавлением небольшого количества молока – лучшие блюда для людей с простудой, гриппом или ОРВИ», - сказал об этом медик.

«Соленые продукты категорически противопоказаны больному человеку. Соль задерживает жидкость в организме, а при болезнях ее нужно выводить», - объяснил специалист.

Врач Сибирский рассказал в интервью, что когда иммунная система организма борется с ОРВИ, в нем происходит накопление токсинов. В такой период переваривание пищи становится процессом, отнимающим энергию, тогда как тело итак функционирует на пределе своих возможностей. В то же время еда дает организму силы и питательные вещества, которые препятствуют дальнейшему ослаблению иммунитета.Беседуя с «Лентой.ру», Владимир Сибирский отметил , что при простуде оптимальной будет легкая пища, содержащая витамины и микроэлементы.Терапевт добавил, что восстановить силы организму помогают углеводы и жиры. Он назвал их лучшие источники при простуде: каши без сахара, фрукты (в небольшом количестве), куриный бульон, молочная продукция. Лук и чеснок при уже возникшей болезни большой пользы не принесут. Также на период простуды следует воздерживаться от всего сладкого – сахар замедляет выведение токсинов. Чтобы организм лучше очищался от них, нужно пить больше воды и чаев, подойдут также несладкие морсы и компоты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что варенье зимой может быть полезным для организма как источник витаминов.

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