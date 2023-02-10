Эндокринолог Гуреева: желтые пятна на ладонях говорят о недостаточности гормонов щитовидки

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Эндокринолог Гуреева: желтые пятна на ладонях говорят о недостаточности гормонов щитовидки


Пожелтение кожи может иметь символическое значение в развитии гипотиреоза.


Есть несколько дерматологических проявлений, связанных с гипотиреозом, но многие из них легко спутать с другими заболеваниями. Иногда недостаточная активность щитовидной железы препятствует преобразованию питательных веществ во время пищеварения. Результатом может стать пожелтение ладоней, подошв и носогубных складок на лице.

При гипотиреозе кожа «склонна к бледности» из-за содержания в коже воды.

«Кроме того, повышенное содержание каротина в коже может проявляться в виде заметного желтого оттенка на ладонях, подошвах и в носогубных складках», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Каротинемия, которое в большинстве случаев вызывается длительным и чрезмерным потреблением продуктов, богатых каротином, таких как морковь, кабачки и сладкий картофель.


«Наиболее распространенными симптомами являются задержка мочи и отечность, особенно периорбитальная, усталость, непереносимость холода и умственная затуманенность».

Первичный гипотиреоз обусловлен снижением секреции гормонов Т4 и Т3 щитовидной железой. Когда оба этих гормона истощаются, уровни тиреотропного гормона (ТТГ) увеличиваются. В результате многие функции организма начинают давать сбои, особенно обмен веществ и температура тела.


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«Также известно, что люди с гипотиреозом и сахарным диабетом склонны к развитию гиперкаротинемии при нормальном употреблении продуктов, богатых каротиноидами».

Медицинский журнал приводит в пример одну 46-летнюю женщину с гипотиреозом, которая в течение двух лет обращалась к врачам с главной жалобой на пожелтение кожи на ладонях. Пациентка думала, что у нее сильная желтуха. Ее родственники предположили, что она могла бы справиться с фруктами и овощами, такими как морковь, тыква и помидоры.

Поскольку витамины и питательные вещества метаболизируются медленнее при гипотиреозе, они с большей вероятностью накапливаются в организме.

«Общепризнанной причиной каротинемии при гипотиреозе является снижение превращения каротина в витамин А, а также связанные с этим гиперлипидемия и гиперхолестеринемия».


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Другие общие признаки недостаточной активности щитовидной железы включают увеличение веса, трудности с концентрацией внимания и повышенную чувствительность к низким температурам.


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