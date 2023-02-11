Пряный чай поможет избавиться от жира на животе - «ускоряет метаболизм»

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Пряный чай поможет избавиться от жира на животе - «ускоряет метаболизм»


Напиток содержит соединение под названием капсаицин, которое, согласно исследованиям, способствует снижению веса.


Висцеральный жир хранится глубоко внутри живота, чтобы защитить и изолировать жизненно важные органы. Наличие небольшого количества необходимо по этой причине. Однако было показано, что избыток увеличивает риск опасных состояний, таких как болезни сердца и диабет.

Поэтому поддержание низкого уровня висцерального жира полезно для вашего здоровья. Одной из основных причин слишком большого количества висцерального жира является диета, особенно с высоким содержанием жира. Поэтому внесение изменений в свой рацион может помочь с потерей жира.

Одним из таких изменений, по мнению эксперта, может быть добавление нового горячего напитка в ваш распорядок дня.

Диетолог рекомендовала попробовать чай с кайенским перцем.

«Чай с кайенским перцем похож на имбирный чай. Вы используете обычную кулинарную приправу совершенно по-новому. Идея привлекательна, поскольку острая пища связана с пользой для здоровья», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Наука, стоящая за этим


Кайенский перец содержит соединение под названием капсаицин.


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«В кайенском перце присутствует интересное соединение, называемое капсаицином, которое может иметь свои преимущества. Многие полезные свойства острого перца, такого как кайенский перец, связаны с содержанием в нем капсаицина. Преимущество в том, что кайенский перец может помочь с потерей веса. Эффект может быть связан с подавлением чувства голода, а также с увеличением расщепления жира и сжигания калорий. Было обнаружено, что эта трава снижает аппетит и ускоряет обмен веществ, что способствует снижению веса».

Как приготовить чай с кайенским перцем


Рецепт чая с кайенским перцем:
  • 1 чайная ложка кайенского перца
  • Добавьте кипящую воду, пока он не растворится (вы все еще можете видеть плавающие хлопья перца, но это нормально)
  • Добавьте сок из лимона в чашку
  • Дайте остыть в течение минуты, прежде чем пить


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