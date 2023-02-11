Пряный чай поможет избавиться от жира на животе - «ускоряет метаболизм»

«Чай с кайенским перцем похож на имбирный чай. Вы используете обычную кулинарную приправу совершенно по-новому. Идея привлекательна, поскольку острая пища связана с пользой для здоровья», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Наука, стоящая за этим

«В кайенском перце присутствует интересное соединение, называемое капсаицином, которое может иметь свои преимущества. Многие полезные свойства острого перца, такого как кайенский перец, связаны с содержанием в нем капсаицина. Преимущество в том, что кайенский перец может помочь с потерей веса. Эффект может быть связан с подавлением чувства голода, а также с увеличением расщепления жира и сжигания калорий. Было обнаружено, что эта трава снижает аппетит и ускоряет обмен веществ, что способствует снижению веса».

Как приготовить чай с кайенским перцем

1 чайная ложка кайенского перца

Добавьте кипящую воду, пока он не растворится (вы все еще можете видеть плавающие хлопья перца, но это нормально)

Добавьте сок из лимона в чашку

Дайте остыть в течение минуты, прежде чем пить

Висцеральный жир хранится глубоко внутри живота, чтобы защитить и изолировать жизненно важные органы. Наличие небольшого количества необходимо по этой причине. Однако было показано, что избыток увеличивает риск опасных состояний, таких как болезни сердца и диабет.Поэтому поддержание низкого уровня висцерального жира полезно для вашего здоровья. Одной из основных причин слишком большого количества висцерального жира является диета, особенно с высоким содержанием жира. Поэтому внесение изменений в свой рацион может помочь с потерей жира.Одним из таких изменений, по мнению эксперта, может быть добавление нового горячего напитка в ваш распорядок дня.Диетолог рекомендовала попробовать чай с кайенским перцем.Кайенский перец содержит соединение под названием капсаицин.Ранее МедикФорум писал о пользе варенья.

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