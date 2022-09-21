Диетолог Пономарева: продукты с растворимой клетчаткой эффективно сжигает жир на животе

«Висцеральный жир накапливается в животе, когда мы едим много продуктов, особенно с высоким содержанием жиров, и мало или вообще не занимаемся спортом. Уменьшение абдоминального жира является одной из главных целей по снижению веса для большинства людей. Существует несколько способов избавиться от жира на животе, включая употребление здоровой пищи», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Питание, содержащее питательные вещества из растворимой клетчатки, может эффективно снизить абдоминальный жир. Клетчатка работает, задерживая усвоение питательных веществ, жиров и переваривание пищи. Они усиливают чувство сытости, что приводит к снижению аппетита и отсутствию тяги к еде. Клетчатка регулирует потребление калорий, сокращая избыточное количество жира на животе».

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