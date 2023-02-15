Лучшее время дня для сжигания калорий и жира — «упражнения более эффективны»





"Ученые обнаружили, что соответствующие биологические процессы зависят от циркадных ритмов клеток. В частности, было показано, что упражнения поздно утром сжигают больше калорий", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Поздние утренние упражнения могут быть более эффективными, чем поздние вечерние, с точки зрения повышения метаболизма и сжигания жира, и если это так, , они могут оказаться полезными для людей с избыточным весом".

Избыточный вес или ожирение часто называют фактором риска большинства проблем со здоровьем. Лишний вес может сделать вас более уязвимыми к таким серьезным заболеваниям, как, например, диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Поэтому снижение веса при необходимости часто называют способом улучшить свое здоровье.Упражнения считаются одним из способов помочь похудеть, особенно в сочетании со здоровой диетой. Но теперь исследователи считают, что они обнаружили оптимальное время для физических упражнений, чтобы добиться потери веса.В рамках исследования авторы сравнили результаты тренировок утром и вечером. Дважды в день эксперты давали мышам высокоинтенсивную тренировку, а затем изучали их жировую ткань.Исследователи посмотрели, какие гены были активны в жировых отложениях в это время. Они обнаружили, что те, кто занимается повышением метаболизма, были более обильны в утренние часы, независимо от того, сколько пищи они съели. Гены утренней тренировки расщепляют жир, производя тепло и митохондрии в жировой ткани.Ранее МедикФорум писал о симптомах ишемической болезни сердца.

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