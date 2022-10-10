Диетолог Пономарева назвала 2 простых и доступных способа снизить холестерин

«Упражнения — отличное начало, если вы пытаетесь снизить уровень вредного холестерина. Но это не останавливаться на достигнутом. Сочетание упражнений со здоровой диетой и образом жизни оказывает наибольшее влияние», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Трансжиры очень негативно влияют на организм. Они не только ухудшают уровень холестерина, но и увеличивают маркеры воспаления. Это может привести к воспалению кровеносных сосудов, фактору риска сердечных приступов".