Диетолог Пономарева назвала 2 простых и доступных способа снизить холестерин
Простые изменения образа жизни, такие как физические упражнения, могут помочь снизить уровень холестерина.
Крайне важно, чтобы люди предпринимали необходимые действия для поддержания низкого уровня холестерина, поскольку высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт. Упражнения — один из лучших способов сделать это.
«Упражнения — отличное начало, если вы пытаетесь снизить уровень вредного холестерина. Но это не останавливаться на достигнутом. Сочетание упражнений со здоровой диетой и образом жизни оказывает наибольшее влияние», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать программу упражнений, особенно если высокий уровень холестерина подвергает вас более непосредственному риску сердечных заболеваний или инсульта. Помимо снижения уровня холестерина, физические упражнения могут помочь нарастить мышечную массу и улучшить психическое здоровье.
Однако, хотя физические упражнения могут помочь снизить уровень холестерина, это не единственный способ.
Вы можете снизить уровень холестерина, ограничив количество трансжиров, которые вы едите. Это означает стать читателем продуктовых этикеток. В одной порции должно быть не более 2 граммов жира, и на его долю должно приходиться менее 7 процентов вашего ежедневного потребления калорий.
"Трансжиры очень негативно влияют на организм. Они не только ухудшают уровень холестерина, но и увеличивают маркеры воспаления. Это может привести к воспалению кровеносных сосудов, фактору риска сердечных приступов".
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