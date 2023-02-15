Как наслаждаться вкусной едой и снизить риск осложнений жировой болезни печени

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Как наслаждаться вкусной едой и снизить риск осложнений жировой болезни печени


Люди с жировой болезнью печени могут по-прежнему наслаждаться едой, если они будут следовать двум советам по улучшению здоровья.


Исследователи-диетологи открыли для людей с этим заболеванием ключевой способ улучшить свое здоровье. Неалкогольная жировая болезнь печени связана с ожирением, но это не означает, что вы не можете наслаждаться хорошей едой. Исследователи обнаружили, что голодание между праздничными днями эффективно улучшает состояние здоровья.

Праздничные дни означали, что участники могли есть без ограничений; между тем, в разгрузочные дни они должны были потреблять 500 калорий или меньше.

У людей, которые придерживались диеты с чередованием дней натощак, наряду с частыми физическими упражнениями, наблюдалась повышенная чувствительность к инсулину и снижение веса и жира в печени.

«Когда сравнили результаты исследовательских групп, авторы ясно увидели, что самые улучшенные пациенты были в группе, которая придерживалась диеты с чередованием дней и занималась спортом пять дней в неделю. Люди, которые только сидели на диете или только занимались спортом, не видели таких же улучшений, что усиливает важность этих двух относительно недорогих модификаций образа жизни для общего состояния здоровья и для борьбы с хроническими заболеваниями, такими как жировая болезнь печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Назван ряд предупреждающих симптомов жировой болезни печени


В трехмесячном исследовании приняли участие 80 человек, страдающих неалкогольной жировой болезнью.


Помимо наблюдения за улучшением метаболических показателей в ходе испытания, также не было отмечено серьезных событий, связанных с безопасностью. Участники смогли безопасно поддерживать диету и режим упражнений в течение 12-недельного исследования.

Неалкогольная жировая болезнь печени


Неалкогольная жировая болезнь печени становится все более распространенной во всем мире.

По мере того, как в органе накапливается больше жира, что приводит к образованию рубцовой ткани, могут появиться другие симптомы:
  • Вздутие живота (асцит)
  • Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи
  • Увеличенная селезенка
  • Красные ладони
  • Пожелтение кожи и глаз 

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