Как наслаждаться вкусной едой и снизить риск осложнений жировой болезни печени





«Когда сравнили результаты исследовательских групп, авторы ясно увидели, что самые улучшенные пациенты были в группе, которая придерживалась диеты с чередованием дней и занималась спортом пять дней в неделю. Люди, которые только сидели на диете или только занимались спортом, не видели таких же улучшений, что усиливает важность этих двух относительно недорогих модификаций образа жизни для общего состояния здоровья и для борьбы с хроническими заболеваниями, такими как жировая болезнь печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Неалкогольная жировая болезнь печени

Вздутие живота (асцит)

Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи

Увеличенная селезенка

Красные ладони

Пожелтение кожи и глаз

Исследователи-диетологи открыли для людей с этим заболеванием ключевой способ улучшить свое здоровье. Неалкогольная жировая болезнь печени связана с ожирением, но это не означает, что вы не можете наслаждаться хорошей едой. Исследователи обнаружили, что голодание между праздничными днями эффективно улучшает состояние здоровья.Праздничные дни означали, что участники могли есть без ограничений; между тем, в разгрузочные дни они должны были потреблять 500 калорий или меньше.У людей, которыеВ трехмесячном исследовании приняли участие 80 человек, страдающих неалкогольной жировой болезнью.Помимо наблюдения за улучшением метаболических показателей в ходе испытания, также не было отмечено серьезных событий, связанных с безопасностью. Участники смогли безопасно поддерживать диету и режим упражнений в течение 12-недельного исследования.Неалкогольная жировая болезнь печени становится все более распространенной во всем мире.По мере того, как в органе накапливается больше жира, что приводит к образованию рубцовой ткани, могут появиться другие симптомы:Ранее МедикФорум писал о симптомах ишемической болезни сердца.

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