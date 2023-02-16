Инсульт может произойти очень быстро: какие признаки нужно замечать
Наиболее частый тип инсульта – ишемический: он происходит, когда тромб блокирует приток крови к мозгу.
Мозг нуждается в крови и кислороде, чтобы функционировать должным образом. Когда кровотока оказывается недостаточно, клетки начинают умирать, и это может привести к необратимому повреждению головного мозга.
Что всегда подчеркивают врачи: при инсульте важно как можно быстрее осознать опасность ситуации, вызвать медпомощь или доставить пострадавшего в больницу.
Вот признаки инсульта, которые важно уметь замечать.
Трудности с речью или пониманием речи. Инсульт может повлиять на способность человека выражать свои мысли и понимать речь окружающих людей. Человек может изо всех сил пытаться подобрать нужные слова, или его слова могут быть невнятными, при этом он может выглядеть растерянным, дезориентированным.
Паралич или слабость. Инсульты могут возникать с одной стороны мозга. У пострадавшего человека одна сторона лица может выглядеть обвисшей или же он лишается возможности выражать эмоции половиной лица. Если попросить его поднять обе руки, он не сможет поднять одну из-за онемения, слабости. Также может споткнуться и упасть из-за слабости или паралича одной стороны тела.
Трудности при ходьбе. Инсульт влияет на людей по-разному. Некоторые не могут говорить или общаться, но могут ходить. Другие могут нормально говорить, но не могут стоять или ходить. Если кто-то внезапно становится не в состоянии сохранять равновесие или ходить, немедленно обратитесь за помощью.
Проблемы со зрением. Если вы подозреваете, что у вашего близкого человека инсульт, спросите его о любых изменениях в его зрении. Инсульт может вызвать помутнение зрения или диплопию, либо человек может потерять зрение в одном или сразу в двух глазах.
Сильная головная боль. Иногда инсульт может ощущаться как сильная головная боль. Из-за этого некоторые люди не обращаются за медицинской помощью сразу же, поскольку полагают, что у них мигрень и им просто нужен отдых.
Врачи подчеркивают: нельзя игнорировать внезапную сильную головную боль, особенно если она сопровождается рвотой, головокружением, обмороком.
Инсульт может произойти без предупреждения. Человек может смеяться и нормально говорить, но в один момент происходят резкие перемены – и вот он уже не способен коммуницировать или стоять самостоятельно. В такой момент важно не растеряться и вызвать помощь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, которые указывают на мини-инсульт.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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