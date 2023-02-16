Инсульт может произойти очень быстро: какие признаки нужно замечать

Мозг нуждается в крови и кислороде, чтобы функционировать должным образом. Когда кровотока оказывается недостаточно, клетки начинают умирать, и это может привести к необратимому повреждению головного мозга.Что всегда подчеркивают врачи: при инсульте важно как можно быстрее осознать опасность ситуации, вызвать медпомощь или доставить пострадавшего в больницу.Вот признаки инсульта, которые важно уметь замечать.Инсульт может повлиять на способность человека выражать свои мысли и понимать речь окружающих людей. Человек может изо всех сил пытаться подобрать нужные слова, или его слова могут быть невнятными, при этом он может выглядеть растерянным, дезориентированным.Инсульты могут возникать с одной стороны мозга. У пострадавшего человека одна сторона лица может выглядеть обвисшей или же он лишается возможности выражать эмоции половиной лица. Если попросить его поднять обе руки, он не сможет поднять одну из-за онемения, слабости. Также может споткнуться и упасть из-за слабости или паралича одной стороны тела.Инсульт влияет на людей по-разному. Некоторые не могут говорить или общаться, но могут ходить. Другие могут нормально говорить, но не могут стоять или ходить. Если кто-то внезапно становится не в состоянии сохранять равновесие или ходить, немедленно обратитесь за помощью.Если вы подозреваете, что у вашего близкого человека инсульт, спросите его о любых изменениях в его зрении. Инсульт может вызвать помутнение зрения или диплопию, либо человек может потерять зрение в одном или сразу в двух глазах.Иногда инсульт может ощущаться как сильная головная боль. Из-за этого некоторые люди не обращаются за медицинской помощью сразу же, поскольку полагают, что у них мигрень и им просто нужен отдых.Врачи подчеркивают: нельзя игнорировать внезапную сильную головную боль, особенно если она сопровождается рвотой, головокружением, обмороком.Человек может смеяться и нормально говорить, но в один момент происходят резкие перемены – и вот он уже не способен коммуницировать или стоять самостоятельно. В такой момент важно не растеряться и вызвать помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , которые указывают на мини-инсульт.

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