Три признака, которые могут указывать на то, что ваша икота связана с инсультом или раком

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«Все, что вызывает вздутие живота, может вызвать икоту. Курильщики склонны, потому что они постоянно глотают воздух. Иногда мы наблюдаем непреодолимую икоту у пациентов с диагнозом рак мозга, лимфатических узлов или рак желудка. Вам следует обратиться за советом к своему лечащему врачу, если ваша икота прогрессирует от периодической до постоянной или непреодолимой», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Чтобы определить, является ли рак причиной икоты, возможно, стоит поискать другие ключевые признаки болезни, такие как потеря веса и усталость".

Причины икоты сложны, но активация определенных нервов с последующим сокращением диафрагмы лучше всего объясняет, как запускается рефлекс. По мнению исследователей, икота обычно наблюдается у курильщиков и людей, употребляющих большое количество алкоголя. В больницах и отделениях паллиативной помощи также наблюдалась икота у пациентов, лечившихся от инсульта и нескольких различных видов рака.Существует общее мнение, что за это ответственны раздражение и стимуляция диафрагмальных и блуждающих нервов. Среди наиболее неясных причин состояния — инсульт и различные виды рака.Орган здоровья констатирует, что в этих условиях может развиться икота, когда раздражаются нервы, обслуживающие диафрагму.Считается, что при инсульте нарушения нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе могут привести к икоте. Эти нарушения часто наблюдаются и в мозге пациентов, лечащихся от опухолей головного мозга.Икота из-за инсульта, вероятно, будетПри раке желудка причины немного отличаются, так как они могут возникать исключительно тогда, когда желудок перестает работать и становится растянутым и раздутым.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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