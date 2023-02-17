Три признака, которые могут указывать на то, что ваша икота связана с инсультом или раком

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Три признака, которые могут указывать на то, что ваша икота связана с инсультом или раком


Пациентам, которые испытывают острые приступы икоты, может быть полезно обратиться к врачу для оценки их истории болезни.


Причины икоты сложны, но активация определенных нервов с последующим сокращением диафрагмы лучше всего объясняет, как запускается рефлекс. По мнению исследователей, икота обычно наблюдается у курильщиков и людей, употребляющих большое количество алкоголя. В больницах и отделениях паллиативной помощи также наблюдалась икота у пациентов, лечившихся от инсульта и нескольких различных видов рака.

Существует общее мнение, что за это ответственны раздражение и стимуляция диафрагмальных и блуждающих нервов. Среди наиболее неясных причин состояния — инсульт и различные виды рака.

Список раковых заболеваний, связанных с икотой, обширен и включает в себя:
  • Рак пищевода
  • Рак желудка
  • Рак поджелудочной железы
  • Некоторые опухоли головного мозга
  • Опухоли средостения
  • Рак легких
Орган здоровья констатирует, что в этих условиях может развиться икота, когда раздражаются нервы, обслуживающие диафрагму.


Икота – неожиданный признак рака


«Все, что вызывает вздутие живота, может вызвать икоту. Курильщики склонны, потому что они постоянно глотают воздух. Иногда мы наблюдаем непреодолимую икоту у пациентов с диагнозом рак мозга, лимфатических узлов или рак желудка. Вам следует обратиться за советом к своему лечащему врачу, если ваша икота прогрессирует от периодической до постоянной или непреодолимой», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Считается, что при инсульте нарушения нейротрансмиттерных путей в центральной нервной системе могут привести к икоте. Эти нарушения часто наблюдаются и в мозге пациентов, лечащихся от опухолей головного мозга.

Икота из-за инсульта, вероятно, будет «болезненной, непрекращающейся и сильной, которая возникает из ниоткуда».


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При раке желудка причины немного отличаются, так как они могут возникать исключительно тогда, когда желудок перестает работать и становится растянутым и раздутым.

"Чтобы определить, является ли рак причиной икоты, возможно, стоит поискать другие ключевые признаки болезни, такие как потеря веса и усталость".


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