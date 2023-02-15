Богатые углеводами продукты, которые не ведут к лишнему весу

«Взрослые люди, которые едят больше цельнозерновых продуктов, овощей и других углеводов с высоким содержанием клетчатки, снижают свой риск развития диабета и рака толстой кишки на 15-31%, а также снижают риск смерти от инсульта или сердца в отличие от людей, которые потребляют мало здоровых углеводов», - процитировал ученых The Lancet.

Многие низкоуглеводные системы питания несправедливо демонизируют злаки, фрукты и крахмалистые овощи. Но полнота и высокий уровень сахара в крови ассоциируются с потреблением определенных углеводов – быстрых или рафинированных, которые не содержат клетчатки и обычно содержатся в разных сластях и мучных продуктах. Потребление медленно усваиваемых углеводов, напротив, поддерживает активный метаболизм, что препятствует лишнему весу, – об этом говорят данные мета-анализа, опубликованные в журнале The Lancet.Какие же богатые углеводами продукты специалисты рекомендуют употреблять в пищу?Ученые подчеркивают, что нельзя полностью исключать углеводы из питания или недоедать их. Углеводы обеспечивают глюкозу, которая необходима для производства энергии в клетках, включая мозг. Поэтому в рационе должны присутствовать хлеб и макароны, приготовленные из цельного зерна, которые являются медленно усваиваемыми сложными углеводами.Эти фрукты считаются продуктами с высоким содержанием углеводов из-за содержания в них фруктозы. Однако их питательная ценность перевешивает углеводную нагрузку, особенно если фрукты поедаются целиком, включая кожуру.Метаанализ исследований в Nutrients показал, что у диабетиков 2 типа употребление цельнозерновой овсянки снижает уровень глюкозы в крови натощак и уровень гликированного гемоглобина, – все это несмотря на высокое содержание углеводов. Другие исследования показывают, что зерна овса, богатые растворимой клетчаткой под названием бета-глюкан, замедляют усвоение жиров и сахара в кишечнике, а также продлевают чувство сытости, что может привести к потере веса.Корнеплод содержит достаточно много природного сахара, иначе говоря, богат углеводами. Но в то же время свекла (сырая) содержит много пищевых волокон, которые замедляют всасывание сахара в кровь.Охлаждение белого картофеля после приготовления превращает его крахмал в резистентный, который не повышает уровень сахара в крови. Более того, он перерабатывается кишечными бактериями таким образом, что это идет на пользу состоянию всей флоры кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление фруктозы может быть связано с болезнью Альцгеймера.

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