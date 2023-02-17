Витаминная добавка может повысить риск развития диабета

«Известно, что одним потенциально важным побочным эффектом никотиновой кислоты является повышение уровня глюкозы у больных диабетом», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.





«Терапия ниацином была связана с относительным риском развития диабета 1,34».

Диабет 2 типа широко считается пожизненным состоянием, которое вызывает слишком много сахара в крови. Это часто вызвано резистентностью к инсулину, которая может привести к опасному нарушению регуляции уровня сахара в крови при плохом контроле. Генетика и образ жизни являются наиболее важными факторами риска развития диабета, но некоторые добавки также связаны с этим заболеванием.Было показано, что ниацин - витамин B3 - вызывает отрицательный метаболизм инсулина, усугубляя контроль глюкозы и чувствительность к инсулину.Эффект может также проявляться у людей без этого заболевания, что потенциально повышает риск развития диабета. В метаанализе 11 испытаний с участием более 26 340 участников, не страдающих диабетом.В течение периода наблюдения в 3,6 года примерно у 1371 участника был диагностирован диабет.Это соответствует одному дополнительному случаю диабета на 43 человека, изначально не страдающих диабетом, которые лечатся в течение пяти лет. Лечение 43 пациентов без диабета добавкой в течение пяти лет приведет к одному дополнительному случаю диабета.Более того, в результате большинству этих пациентов потребовалась госпитализация. Однако механизмы, объясняющие пагубное влияние ниацина на контроль сахара в крови и диабет, остаются неясными.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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