70-летняя женщина заметила «неприятный запах» за несколько месяцев до обнаружения рак 4 стадии

"Эти эпизоды участились с двух-трех раз в неделю до четырех-пяти раз без каких-либо явных триггеров. Во время осмотра она сказала своему врачу, что эти эпизоды начались с внезапным ощущением «неприятного запаха как привкуса, который вызывал у нее [головокружение, заставляя ее сесть. Эпизоды, длившиеся секунды без потери сознания, были совершенно новыми для больного", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Глиобластома — это быстро прогрессирующая глиома IV стадии».

«Если обонятельная кора повреждена, заражена или нарушена, она может генерировать фантомные запахи, состояние, известное как фантосмия. Это может быть вызвано раком, растущим в обонятельной коре или проникающим в нее из соседних тканей».

Успешное лечение опухоли головного мозга может быть сложной задачей, особенно когда симптомы вводят в заблуждение. Однако для пациентов с агрессивным раком время имеет решающее значение. Как подчеркивается в одном отчете о клиническом случае, важно не слишком полагаться на классические признаки рака при диагностике.Дальнейшие анализы позволили врачам установить, что причиной ее симптомов была глиома IV стадии, известная как глиобластома.Это наиболее распространенный тип опухоли головного мозга у взрослых и имеет чрезвычайно плохой прогноз, а это означает, что у больных мало шансов на выздоровление.Пациенты иногда сообщают об очаговых неврологических симптомах, таких как фантосмия, когда определенные нервы в головном мозге скомпрометированы опухолью. Обонятельный нерв начинается в рецепторных нервных клетках в носу и заканчивается в части мозга, известной как обонятельная кора.Это область мозга, где запахи обрабатываются и распознаются; это небольшая область, расположенная на нижней стороне лобной доли.Хотя крайне редко у пациентов с опухолью головного мозга в качестве первого симптома проявляется только фантосмия, это имело место у 70-летнего пациента.Она отрицала наличие каких-либо классических симптомов опухоли головного мозга, таких как головные боли, онемение, покалывание, потеря равновесия и другие.Как правило, эпизодические изменения запаха и вкуса побуждают к поиску органических причин, таких как инфекции и сосудистые нарушения.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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