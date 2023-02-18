Жирная пища поможет вам избавиться от смертельных кишечных паразитов

"Ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров позволяет иммунной системе уничтожать паразитических червей. Паразитические черви поражают миллионы людей, особенно в развивающихся странах с плохими санитарными условиями, что приводит к болезням и даже смерти. Один из этих паразитов, известный как власоглав, может вызывать длительные инфекции в толстой кишке", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Диеты с высоким содержанием жиров в основном связаны с усилением патологии во время болезни. диета может глубоко изменить способность вырабатывать защитный иммунитет, и это может дать нам новые подсказки для лечения миллионов кишечных паразитарных инфекций во всем мире".

Многие из нас с осторожностью относятся к включению в свой рацион слишком большого количества жиров. Помимо увеличения веса, это также может повысить риск таких проблем, как, например, высокий уровень холестерина и сердечные заболевания. Но теперь исследования показали, что диета с высоким содержанием жиров может быть полезна для иммунной системы очень необычным образом.Чтобы иметь возможность изучить, как питание влияет на заражение червями-паразитами, мы использовали модель мышей, trichuris muris, тесно связанную с человеческим власоглавом trichuris trichiura, и наблюдали, как диета с высоким содержанием жиров влияет на иммунитет.Ранее было показано, что иммунный ответ, который изгоняет паразита, зависит от лейкоцитов, называемых Т-хелперами 2, которые специализируются на устранении желудочно-кишечных паразитов.Эти результаты показывают, как диета с высоким содержанием жиров, а не само ожирение, увеличивает молекулу на Т-хелперных клетках, называемую ST2. Затем это позволяет усилить реакцию Т-хелперов 2, которая изгоняет паразита из слизистой оболочки толстой кишки.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.