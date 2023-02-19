Врач Монахов предупредил о питании, способном стать «ударом по печени»

«Если выпивать в течение суток пять чашек эспрессо, вечером ещё есть шашлык из баранины и три-четыре бокала красного вина, то считайте это как удар боксера по печени», - сказал он радиостанции «Говорит Москва».

«Кто-то может пить неограниченное количество кофе, есть жирную, острую пищу, фастфуд и будет здоров, а тот, кому не повезло с обменом веществ, – становится клиентом гепатолога», -заметил специалист.

Врач Монахов рассказал в интервью пищевых привычках, негативно сказывающихся на состоянии печени. Одной из таких привычек медик назвал злоупотребление кофеином.Если, помимо пристрастия к кофе, человек позволяет себе регулярно употреблять жирное мясо и спиртное, такой рацион, по словам Монахова, может воздействовать на печень как боксерский удар.Врач предупредил, что в очень редких случаях организм еще может перенести излишек кофеина и жирного мяса, справиться с расщеплением алкоголя. Но на регулярной основе такое питание наверняка поспособствует появлению серьезных проблем в работе органов пищеварительной системы.Монахов добавил, что в том, как организм реагирует на продукты и напитки, большую роль играет индивидуальная восприимчивость. Некоторые люди обладают такой ферментативной системой, которая эффективно справляется с расщеплением всего, что поступает в организм. Но подобная способность пищеварения – это редкий генетический дар, а не распространенное явление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды чая являются полезными при высоком сахаре в крови и диабете.

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