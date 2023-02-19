Хроническая боль в спине 24-летней девушки оказалась раком 4-й стадии, покрывающим 75% ее легкого

«Опухоль была в моем левом легком — она занимала три четверти моего легкого. Она находилась на четвертой стадии. 24-летнюю девушку приняли на клиническое испытание, где ей дали иммунотерапевтический неинвазивный препарат. В качестве альтернативы химиотерапии препарат работает, усиливая атаку иммунной системы на раковые клетки. При половинном сканировании опухоль уменьшилась на 80 процентов», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

Ханне было 24 года, когда во время отпуска она начала страдать от ночной потливости, потери веса, сыпи и постоянного кашля. Несмотря на просьбы врачей проверить ее симптомы, она выдержала шесть месяцев страданий, прежде чем пройти тесты. В конце концов, эксперты обнаружили опухоль четвертой стадии, демонстрирующую «агрессивные» характеристики.В марте 2022 года Ханна уехала на лыжную прогулку, когда у нее развился тяжелый случай пневмонии наряду с другими признаками.Беспокоясь о своем здоровье, Ханна ходила к врачу четыре раза в неделю, но ее неоднократно увольняли. Первоначально врачи подозревали, что ее симптомы могут быть вызваны раком легких, но когда ей в конце концов сделали рентген и сканирование, они обнаружили агрессивную опухоль, диагностированную как диффузная крупная В-лимфома.Диффузная большая В-лимфома — тип неходжкинской лимфомы — в первую очередь поражает лимфатическую систему. Это происходит, когда организм начинает вырабатывать В-лимфоциты, обычные лейкоциты, которые предназначены для защиты от инфекций.При своевременном лечении примерно две трети больных получают радикальное лечение, но даже небольшая задержка может оказаться фатальной. Важно отметить, что показатели выживаемости сильно различаются для разных типов и стадий лимфомы.Ранее МедикФорум писал о полезных для здоровья жирных продуктах.

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