Сгустки крови в брюшной полости вызывают ишемию кишечника - признаки

«Ишемия может быть вызвана полностью или частично закупоренным кровеносным сосудом, обычно артерией, или низким кровяным давлением, что приводит к общему снижению кровотока. Сниженный кровоток не обеспечивает достаточного количества кислорода для клеток пищеварительной системы. Ишемия кишечника — это серьезное заболевание, которое может вызывать боль и затруднять правильную работу кишечника. В тяжелых случаях потеря кровотока в кишечнике может повредить ткани кишечника и, возможно, привести к смерти», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Боль в животе

Тошнота и рвота

Вздутие живота

Сужение артерии из-за накопления жировых отложений, таких как холестерин (атеросклероз)

Низкое артериальное давление, приводящее к общему снижению кровотока

Срочная потребность в опорожнении кишечника

Частые, сильные испражнения

Кровь в вашем стуле

Спутанность сознания у пожилых людей

Гибель кишечной ткани

Отверстие в стенке кишечника

Рубцевание или сужение кишечника

Сгустки крови представляют собой небольшие сгустки крови, которые становятся гелеобразными. Определенное количество свертываемости важно, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезах. Однако сгустки, которые не растворяются естественным образом, вызывают беспокойство.Одна из причин ишемии кишечника -Если вы испытываете «внезапную» или «сильную» боль в животе, врач рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью. Но если вы испытываете другие, менее серьезные симптомы, рекомендуется записаться на прием к врачу.Однако ишемия кишечника, как и инсульт, не всегда вызывается тромбами.Если вовремя не заметить симптомы, ишемия кишечника может привести к ряду серьезных осложнений.Ранее Медикфорум писал о напитках, полезных для почек.

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