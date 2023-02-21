Гинеколог Орехова назвала необходимые женщинам в климаксе витамины

161 Фото: https://unsplash.com/photos/BH8-YFSNEIw
депрессия у женщины

По словам врача акушера-гинеколога Екатерины Ореховой одним из важных для женщин во время климакса является витамин D.

Гинеколог Орехова рассказала в интервью, что климакс (менопауза) характеризуется снижением выработки гормонов в яичниках – это делает женщин подверженными депрессии, а также истощению костной ткани и переломам. Кроме того, в климаксе они сталкиваются с приливами жара, нарушениями сна, увяданием кожи, сухостью слизистых.

Медик отметила, что для поддержания костной ткани женщинам в менопаузе важно употреблять достаточно кальция (до1200 мг в день). Если восполнять его с пищей не получается, следует использовать пищевые добавки.

Также гинеколог Орехова назвала необходимые женщинам в климаксе витамины.

«Необходимо включать и препараты витамина Д, который помогает хорошему усвоению кальция в кишечнике, а также витамин К2, способствующий распределению кальция в костной ткани», - объяснила врач «Газете.Ru».

Екатерина Орехова добавила, что с наступлением климакса в женском организме замедляется углеводный и липидный обмен, в связи с чем возрастает риск атеросклероза, появления в артериях холестериновых бляшек. Чтобы стимулировать обменные процессы, организм следует обеспечить магнием, железом, витаминами группы В.

Эксперт рассказала о правилах питания для женщин в климаксе


«С возрастом наши антиоксидантные системы также устают и требуют поддержи, в связи с чем возможно применение антиоксидантов, таких как витамин С, Е и некоторых других растительных веществ», - поделилась медик.

Гинеколог посоветовала женщинам с наступление менопаузы обращаться к специалистам и консультироваться о приеме средств, смягчающих проявления климактерического синдрома.

Врач опроверг миф о климаксе


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может влиять отсутствие интима на здоровье женщин:

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Орехова
Екатерина Орехова
Здоровье
врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Генетика и приливы: гинеколог рассказала, какая связь
Врач Маилян назвала самые важные для женщин витамины
Помощь при климаксе: 5 лучших добавок для облегчения симптомов менопаузы
Теги : климакс, витамины, Екатерина Орехова