Высокий холестерин можно снизить, если пить овсяное молоко

«Эпидемиологические и интервенционные исследования ясно продемонстрировали благотворное влияние потребления овса и продуктов на основе овса на уровень холестерина в сыворотке крови и другие маркеры сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что снижающий уровень холестерина эффект овса связан с содержащимся в нем B-глюканом», - говорит врач-нутрициолг Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Он работает, образуя гель в кишечнике, который может связываться с богатыми холестерином желчными кислотами и останавливать их всасывание в организм».

Овсяная каша

Овсяные хлопья для завтрака

Овсяные лепешки

Согласно обзору исследований определенный вид молока оказывает «благотворное влияние» на уровень холестерина. Команда обнаружила, что овсяное молоко обладает «эффектом снижения уровня холестерина».B-глюкан (бета-глюкан) представляет собой форму растворимой клетчатки, которая, как они подтверждают, «может помочь снизить уровень холестерина».Три грамма бета-глюкана в день рекомендуются при попытке снизить уровень холестерина.Овсяное молоко — не единственный источник бета-глюкана, его можно найти в:Ранее МедикФорум писал о напитках, полезных для почек.

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