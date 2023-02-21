Высокий холестерин можно снизить, если пить овсяное молоко
Слишком много холестерина в крови представляет серьезную опасность для здоровья, но молоко может сыграть определенную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно обзору исследований определенный вид молока оказывает «благотворное влияние» на уровень холестерина. Команда обнаружила, что овсяное молоко обладает «эффектом снижения уровня холестерина».
«Эпидемиологические и интервенционные исследования ясно продемонстрировали благотворное влияние потребления овса и продуктов на основе овса на уровень холестерина в сыворотке крови и другие маркеры сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что снижающий уровень холестерина эффект овса связан с содержащимся в нем B-глюканом», - говорит врач-нутрициолг Игорь Строков специально для МедикФорум.
B-глюкан (бета-глюкан) представляет собой форму растворимой клетчатки, которая, как они подтверждают, «может помочь снизить уровень холестерина».
«Он работает, образуя гель в кишечнике, который может связываться с богатыми холестерином желчными кислотами и останавливать их всасывание в организм».
Три грамма бета-глюкана в день рекомендуются при попытке снизить уровень холестерина.
Овсяное молоко — не единственный источник бета-глюкана, его можно найти в:
- Овсяная каша
- Овсяные хлопья для завтрака
- Овсяные лепешки
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