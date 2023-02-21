2 популярные травы помогают избавиться от жира на животе

"Было доказано, что две травы, которые обычно используются в кулинарии — орегано и петрушка — снижают вес. Карвакрол — фенол, содержащийся в эфирном масле, производимом орегано, — может снижать уровень жира у мышей", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Мыши, которых кормили CSD, продемонстрировали значительно меньшее увеличение массы тела, вес висцерального жира и уровень липидов в плазме по сравнению с мышами, которых кормили HFD. Кроме того, повышенная регуляция генов жировой ткани и белков, связанных с сигнальными каскадами, которые приводят к адипогенезу и воспалению, вызванная HFD, была значительно обращена вспять при добавлении диетического карвакрола. Карвакрол предотвращал ожирение у мышей, получавших HFD, за счет снижения массы тела, веса висцерального жирового тела и снижения уровня липидов в плазме».

В отличие от подкожного жира, который находится прямо под кожей, висцеральный жир хранится глубоко в животе. Определенное количество необходимо для защиты и теплоизоляции жизненно важных органов. Однако слишком много висцерального жира связано с различными состояниями и заболеваниями, включая диабет, болезни сердца и рак.Поэтому поддержание уровня висцерального жира на минимальном уровне является ключом к вашему здоровью. Диета является одним из ключевых факторов, когда речь идет о том, сколько у вас висцерального жира.Известно, например, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара увеличивает количество висцерального жира. Точно так же некоторые продукты могут помочь уменьшить его.Одна группа получала обычную диету, другая — диету с высоким содержанием жиров (HFD), а третью — диету с добавлением 0,1% карвакрола (CSD).Чтобы получить максимальную пользу от орегано для снижения веса, стоит включить в свой рацион масло орегано, которое можно принимать в виде добавок.Ранее МедикФорум писал о напитках, которые полезны для почек.

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