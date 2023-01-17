Жир на животе можно уменьшить, приняв 2 добавки - нутрициолог Строков

«Кальций и витамин D (через пищу или добавки) связаны с меньшим количеством висцерального жира. Вы можете получать кальций из пищевых источников, таких как обезжиренное молоко, обезжиренный греческий йогурт, а также листовая зелень, такая как шпинат и капуста. Витамин D можно найти в жирной рыбе, такой как лосось и тунец, яичных желтках, а также в продуктах, обогащенных витамином D, таких как молочные продукты и некоторые злаки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

В отличие от подкожного жира, который находится непосредственно под кожей, висцеральный жир хранится глубоко в животе. Определенное его количество необходимо, так как оно защищает и изолирует жизненно важные органы. Но избыток висцерального жира связан со многими проблемами со здоровьем, такими как диабет и даже рак.Некоторые из основных причин накопления висцерального жира включают употребление жирной пищи и недостаточные физические нагрузки. Таким образом, изменение этих привычек может помочь уменьшить жир на животе.Есть много вещей, которые способствуют накоплению висцерального жира.К продуктам, вызывающим увеличение количества висцерального жира, относятся продукты с высоким содержанием трансжиров (например, коммерческая выпечка, продукты, которые могут содержать растительные жиры, некоторые разновидности попкорна, приготовленного в микроволновой печи, жареный фаст-фуд), а также продукты с высоким содержанием рафинированного сахара (например, сладкие напитки), хлебобулочные изделия и белый хлеб).Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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