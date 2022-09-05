Жир на животе: с каждым приемом пищи необходимо определенное количество белка, чтобы похудеть

"Когда мы едим углеводы, высвобождается инсулин, чтобы заставить клетки использовать глюкозу в качестве энергии, а также контролировать количество сахара в крови. Если мы постоянно едим пищу с высоким содержанием углеводов, организм постоянно вырабатывает все больше и больше инсулина, чтобы попытаться контролировать уровень сахара в крови, и это дает указание организму хранить больше сахара в виде жира".

«Я также рекомендую съедать не менее 25 г белка при каждом приеме пищи, чтобы справиться со стрессом, сбалансировать уровень сахара в крови и помочь поддерживать чувство сытости».