Жир на животе: с каждым приемом пищи необходимо определенное количество белка, чтобы похудеть
Наличие висцерального жира необходимо для нормального функционирования нашего организма. В отличие от подкожного жира, который вы можете видеть под кожей, висцеральный жир хранится глубоко в животе, выступая в качестве защиты и изоляции для наших органов. Однако слишком много его может быть вредным.
Известно, что чрезмерное накопление висцерального жира в организме приводит к целому ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Как и следовало ожидать, слишком много висцерального жира вызвано потреблением слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузкой.
"Когда мы едим углеводы, высвобождается инсулин, чтобы заставить клетки использовать глюкозу в качестве энергии, а также контролировать количество сахара в крови. Если мы постоянно едим пищу с высоким содержанием углеводов, организм постоянно вырабатывает все больше и больше инсулина, чтобы попытаться контролировать уровень сахара в крови, и это дает указание организму хранить больше сахара в виде жира".
Следует стараться избегать перекусов в течение дня, поскольку, когда мы постоянно пасемся, мы продолжаем повышать уровень инсулина, чтобы попытаться контролировать уровень сахара в крови. Вместо этого попробуйте есть три небольших приема пищи и не перекусывать.
«Я также рекомендую съедать не менее 25 г белка при каждом приеме пищи, чтобы справиться со стрессом, сбалансировать уровень сахара в крови и помочь поддерживать чувство сытости».
Продукты с высоким содержанием белка включают мясо, птицу, рыбу, яйца, орехи и семена.
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