Жир на животе: с каждым приемом пищи необходимо определенное количество белка, чтобы похудеть

83 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6642944/
Жир на животе: с каждым приемом пищи необходимо определенное количество белка, чтобы похудеть


Наличие висцерального жира необходимо для нормального функционирования нашего организма. В отличие от подкожного жира, который вы можете видеть под кожей, висцеральный жир хранится глубоко в животе, выступая в качестве защиты и изоляции для наших органов. Однако слишком много его может быть вредным.

Известно, что чрезмерное накопление висцерального жира в организме приводит к целому ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Как и следовало ожидать, слишком много висцерального жира вызвано потреблением слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузкой. 


"Когда мы едим углеводы, высвобождается инсулин, чтобы заставить клетки использовать глюкозу в качестве энергии, а также контролировать количество сахара в крови. Если мы постоянно едим пищу с высоким содержанием углеводов, организм постоянно вырабатывает все больше и больше инсулина, чтобы попытаться контролировать уровень сахара в крови, и это дает указание организму хранить больше сахара в виде жира".


Врач Пономарева: пропуск приемов пищи вызывает осложнения и мешает избавиться от жира на животе


Следует стараться избегать перекусов в течение дня, поскольку, когда мы постоянно пасемся, мы продолжаем повышать уровень инсулина, чтобы попытаться контролировать уровень сахара в крови. Вместо этого попробуйте есть три небольших приема пищи и не перекусывать.


Названы лучшие продукты для борьбы с вредным висцеральным жиром на животе


«Я также рекомендую съедать не менее 25 г белка при каждом приеме пищи, чтобы справиться со стрессом, сбалансировать уровень сахара в крови и помочь поддерживать чувство сытости».

Продукты с высоким содержанием белка включают мясо, птицу, рыбу, яйца, орехи и семена.



Ранее МедикФорум писал о том, почему полезно пить воду при похудении.
Читать MedikForum.ru в
Висцеральный жир: как определить его опасный излишек на животе
Нутрициолог Строков назвал идеальные низкоуглеводные продукты для сжигания жира на животе
Висцеральный жир: избегайте этого типа углеводов, чтобы убрать жир на животе
Теги : жир на животе, похудение, советы врачей