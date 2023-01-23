Указывать на рак пищевода могут симптомы, возникающие во время еды и питья

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боль в горле

Точная причина рака пищевода неизвестна, но курение, употребление алкоголя, ожирение и нездоровое питание увеличивают его риск.

Пищевод, также известный как «пищевая трубка», является органом, который соединяет рот с желудком. Специалисты британской организации по исследованию рака Cancer Research UK рассказали изданию The Sun, какими симптомами может проявляться рак пищевода – злокачественное заболевание, случаи которого стабильно увеличиваются в последние годы.

Онкологи констатировали: симптомы, которые указывают на рак пищевода, могут возникать во время еды и питья.

Дисфагия (трудности с глотанием). При таком состоянии  как дисфагия часто возникают кашель или удушье во время еды или питья, а также появляется ощущение, что пища застряла в горле или груди. Помимо этого, может наблюдаться повышенное слюнотечение.

Изжога и расстройство желудка. Ощущение изжоги на протяжении нескольких дней, которое преследует человека три или более недели, – это серьезный повод обратиться к врачу, поскольку данный симптом может наблюдаться при раке пищевода. Помимо него, заболевший может испытывать чувство несварения, при котором возникают боль или дискомфорт в верхней части живота (диспепсия). Также возможен кислотный рефлюкс с забросом содержимого желудка в пищевод или в дыхательные пути с характерным кислым привкусом во рту, носу.

Оба симптома – изжога и несварение – могут возникать вместе или по отдельности, обычно вскоре после еды или питья.

Необъяснимая потеря веса. В сочетании с потерей аппетита необъяснимая потеря веса тоже может быть признаком рака пищевода. Примерно половина больных испытывают этот симптом, что может быть связано с тем, что они меньше едят из-за затрудненного глотания.

Боль в горле или за грудиной. Кроме затруднений при глотании может возникать боль, иногда воспринимаемая как жжение. Она может ощущаться в спине, за грудиной или между лопатками, ухудшаться при глотании.

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Другие возможные симптомы рака пищевода. По данным Cancer Research UK, это непрекращающееся покашливание или кашель, охриплость голоса, кровь в отделяемой мокроте, темный кал.

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