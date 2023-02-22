Диабет: употребление этого фрукта за 30 минут до еды снижает уровень сахара в крови

«Яблоко в день избавляет от врача» — и в этом может быть доля правды, когда речь идет о диабете. Употребление яблок за 30 минут до еды из белого риса снижает уровень сахара в крови примерно вдвое. Другие исследования также подтверждают потребление яблок для снижения уровня сахара в крови. Поэтому еда с яблоком, съеденным первым, считалась наиболее эффективной для снижения уровня сахара в крови», - говорит врач-диетолог Васаилиса Пономарева специально для МедикФорум.

Диабет — серьезное, изменяющее жизнь состояние. Независимо от того, какой тип диабета у вас есть, он вызывает слишком высокий уровень сахара в крови. Поэтому поддержание стабильного уровня сахара в крови имеет ключевое значение для тех, кто с ним живет.Один из способов добиться этого — через то, что вы едите, и многие эксперты в области здравоохранения выступают за диеты, богатые фруктами, овощами и полезными углеводами, при одновременном сокращении таких продуктов, как сахар и переработанное мясо.В качестве фрукта яблоко особенно подходит для использования в качестве предварительной загрузки, потому что оно хорошо принято, его легко носить с собой, оно доступно круглый год по всему миру и может употребляться либо в качестве освежающего продукта между приемами пищи, либо в качестве ингредиента салатной закуски.Ранее МедикФорум писал о напитках, полезных для почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.