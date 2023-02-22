Хроническая боль увеличивает риск развития деменции в более позднем возрасте

"Было показано, что ощущение боли в двух разных частях тела приводит к еще большему сокращению гиппокампа. Это было эквивалентно двухлетнему старению мозга. Другими словами, гиппокамп (объем серого вещества) у 60-летнего человека с (хронической болью) в двух участках тела был аналогичен объему (без боли) контрольной группы. в возрасте 62 лет", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Деменция — это название группы симптомов, связанных с упадком мозга. Наиболее распространенный среди пожилых людей, он может вызвать проблемы с памятью, поведением и даже движением. Известного лекарства от деменции пока не существует, однако есть факторы, которые могут увеличивать или повышать риск.Новое исследование показало, что люди, которые страдают от хронической боли более трех месяцев подряд, чаще испытывают слабоумие и снижение когнитивных функций.Хроническая боль в этом случае может включатьГиппокамп — структура мозга, связанная с памятью и обучением — состарился примерно на год у 60-летнего человека, у которого была хроническая боль в одной области, по сравнению с теми, у кого боли не было.Риск когнитивных нарушений увеличивался пропорционально количеству болевых точек в организме. Например, гиппокамп был примерно в четыре раза меньше у людей с болью в пяти или более участках тела по сравнению с теми, у кого только два. Это эквивалентно восьми годам старения.Субъекты с более чем одним участком боли в теле хуже выполняли семь из 11 когнитивных задач, чем те, у кого боли не было. Для сравнения, люди только с одним участком боли хуже справлялись только с одной когнитивной задачей, а именно со способностью помнить о выполнении задачи в будущем.Ранее МедикФорум писал о продуктах, полезных для завтрака.

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