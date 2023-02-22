3 признака того, что дефицит витамина D длится слишком долго и может привести к инвалидности
Вы регулярно принимаете добавки с витамином D в течение всей зимы? В противном случае могут возникнуть три проблемы со здоровьем.
Витамин D «помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме». В совете правительства говорится, что «каждый должен подумать о ежедневном приеме витамина D в осенне-зимний период». Поскольку организм вырабатывает витамин D под прямыми солнечными лучами на коже, в пасмурные, темные дни, вы можете вообще не получать витамина D.
«Осложнения для здоровья от дефицита витамина D включают остеомаляцию, остеопороз и хрупкие переломы. Остеомаляция — это название состояния, при котором кости становятся мягкими и слабыми», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Кость — это живая ткань, а это означает, что старые костные клетки постоянно заменяются новыми костными клетками.
Внутри кости находится «матрица», которая представляет собой мягкую, легкую структуру. Матрица защищена слоями кальция и фосфора, образующими внешнюю оболочку.
«Витамин D контролирует уровень кальция и фосфора в вашем организме. Например, витамин D поможет вашему организму извлекать кальций из пищи, чтобы его можно было использовать для укрепления костей».
Без достаточного количества витамина D будет меньше кальция и фосфора, необходимых для создания прочной защитной внешней оболочки костей. Мягкие и слабые кости более подвержены болезненным переломам, например, при падении или простом ударе.
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Существуют и другие предупреждающие признаки остеомаляции, которые могут включать:
- Ощущение боли в костях и суставах
- Мышечная боль и слабость, особенно после физической нагрузки
- Трудности при ходьбе и изменение походки – возможно, вразвалку
- Мышечные спазмы
- Покалывание в руках и ногах из-за низкого уровня кальция
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