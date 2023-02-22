Гепатолог Южнова: 2 признака в туалете, которые говорят о тяжелой жировой болезни печени

«Цирроз — это рубцевание печени, вызванное непрерывным, длительным повреждением печени. Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань в печени и мешает печени работать должным образом. Ущерб, вызванный циррозом, нельзя обратить вспять, и в конечном итоге он может стать настолько обширным, что ваша печень перестанет функционировать. Это называется печеночной недостаточностью. Цирроз печени может привести к летальному исходу. Обычно требуются годы, чтобы состояние достигло этой стадии, и лечение может помочь замедлить его прогрессирование», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Это связано с тем, что кровь не может проходить через печень должным образом, что вызывает повышение артериального давления в вене, которая несет кровь из кишечника в печень (воротная вена)».

Известная также как неалкогольная жировая болезнь печени, жировая болезнь печени — это название ряда заболеваний печени, не связанных с употреблением алкоголя. Как следует из названия, это вызвано накоплением жира в печени. Хотя это не вызывает проблем на ранних стадиях, если его не лечить, это может привести к печеночной недостаточности и даже раку печени.Печень – один из наших жизненно важных органов, выполняющий более 500 функций. Таким образом, любые проблемы с печенью могут повлиять на несколько частей тела. Это особенно верно, когда жировая болезнь печени достигает своей самой тяжелой стадии, известной как цирроз.Цирроз возникает только после многих лет повреждения печени.На ранних стадиях цирроз не всегда проявляет симптомы, однако по мере его ухудшения вы можете узнать о проблеме. Изменения в экскрементах могут свидетельствовать о том, что с вашей печенью что-то не так.является симптомом поздней стадии цирроза печени.Если вы заметили это илирекомендуется обратиться за немедленной медицинской помощью.Повышение артериального давления заставляет кровь проходить через более мелкие и хрупкие сосуды, выстилающие желудок и пищевод (варикоз). Они могут лопнуть под высоким кровяным давлением, что приведет к внутреннему кровотечению, которое видно по рвоте и/или стулу.Ранее МедикФорум писал о полезных продуктах для завтрака.

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