Нутрициолог Строков рекомендует 4 продукта, снижающих уровень холестерина

Жирная рыба

«Жирная рыба, такая как лосось, тунец, скумбрия и рыба-меч, богата омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь вам как снизить, так и поддерживать хороший уровень холестерина. Это незаменимые жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина за счет снижения уровня триглицеридов (основного компонента жира в организме человека)», - говорит врач-нутрициолгг Игорь Строков специально для МедикФорум.

Цельнозерновые продукты

«Но почему это выгодно? Диета с высоким содержанием клетчатки не только помогает шлакам быстро проходить через пищеварительную систему, но и снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеина низкой плотности, который увеличивает ваши шансы на инсульт или сердечные заболевания)».

Орехи и семена

Овес и ячмень

«Попробуйте заменить свой обычный завтрак овсянкой, чтобы добавить ее в свой рацион».

Холестерин – это жировое вещество, содержащееся в крови. Его слишком много может вызвать проблемы, поскольку он может накапливаться в кровеносных сосудах, что приводит к закупорке. Как и многие состояния, высокий уровень холестерина можно ухудшить или улучшить с помощью диеты.Имея это в виду о семи лучших продуктах, которые можно есть, чтобы снизить уровень холестерина и вести более здоровый образ жизни.Для людей с высоким уровнем холестерина рыба является более здоровой альтернативой мясу, особенно красному мясу с высоким содержанием насыщенных жиров.Цельнозерновые продукты — отличный способ ввести в свой рацион больше клетчатки. Например, вы можете заменить свой обычный белый рис, хлеб или макароны на более полезный коричневый рис, хлеб из непросеянной муки и макароны из цельнозерновой муки.Пытаясь снизить уровень холестерина, важно исключить насыщенные жиры из своего рациона и заменить их более полезными ненасыщенными жирами, такими как орехи.Независимо от того, хотите ли вы перекусить пакетом полезных орехов или добавить их в пикантные рецепты или салаты, они полезны для организма, поскольку содержат клетчатку, которая может предотвратить попадание холестерина в кровоток.Овес и ячмень — это хорошие продукты, которые стоит включить в свой рацион, когда вы работаете над снижением уровня холестерина. Оба ингредиента содержат волокно под названием бета-глюкан, которое представляет собой растворимое волокно, образующее гель, который прикрепляется к холестерину в кишечнике и препятствует его поглощению организмом.Ранее МедикФорум писал о соке, который нельзя диабетикам.

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