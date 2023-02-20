Вредно для диабетиков: какой фруктовый сок гарантированно поднимает уровень сахара в крови
Специалист по питанию Сара Кроу рассказала, как фруктовый сок может повлиять на уровень сахара в крови.
— В отличие от цельных фруктов, фруктовый сок, будь он из концентрата или не из концентрата, содержит свободные сахара, поэтому его потребление должно быть ограничено. Мы можем выпить сока гораздо быстрее и в большем количестве, чем нам потребовалось бы, чтобы съесть столько целых фруктов, сколько потребовалось для его приготовления, — отметила она Express.
Очень легко выпить большое количество сока за короткий промежуток времени и значительно «перебрать» как с калориями, так и с количеством сахара. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, что особенно губительно для диабетиков.
Признаки высокого уровня сахара в крови:
- Постоянная жажда, сухость во рту
- Частые походы в туалет
- Чувство слабости
- Затуманенное зрение
- Плохо заживающие болячки и ссадины.
По словам Коу, нужно выбирать, во-первых, несладкие фруктовые соки, а во-вторых, ограничиться небольшой порцией — 150 мл в день. Про сок из винограда и банана обычно это нектар) точно стоит забыть.
— Если у вас диабет 2 типа, вы все равно можете включать фруктовые соки в здоровую, сбалансированную диету. Но выбирайте чистый (100-процентный) несладкий фруктовый сок и ограничивайте его одним небольшим стаканом (150 мл) в день. Соки с пометкой «из концентрата» не для вас, — отметила эксперт.
Профилактика диабета
- следите за весом;
- ведите активный образ жизни;
- правильно питайтесь;
- долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;
- постоянно контролируйте уровень сахара в крови.
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