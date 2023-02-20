Вредно для диабетиков: какой фруктовый сок гарантированно поднимает уровень сахара в крови

Постоянная жажда, сухость во рту

Частые походы в туалет

Чувство слабости

Затуманенное зрение

Плохо заживающие болячки и ссадины.

следите за весом;

ведите активный образ жизни;

правильно питайтесь;

долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;

постоянно контролируйте уровень сахара в крови.

, — отметила она Express.Очень легко выпить большое количество сока за короткий промежуток времени и значительно «перебрать» как с калориями, так и с количеством сахара. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, что особенно губительно для диабетиков.Уровень сахара в крови легко узнать, не выходя из дома. Для этого нужен глюкометр, который сейчас продается в любой аптеке. Если домашний тест на уровень сахара в крови покажет натощак более 7 ммоль/л, то нужно идти к врачу. Это повышенный показатель, и можно говорить о начинающемся диабете второго типа.По словам Коу, нужно выбирать, во-первых, несладкие фруктовые соки, а во-вторых, ограничиться небольшой порцией — 150 мл в день. Про сок из винограда и банана обычно это нектар) точно стоит забыть.— отметила эксперт.Читайте по теме: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию

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