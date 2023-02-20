Вредно для диабетиков: какой фруктовый сок гарантированно поднимает уровень сахара в крови

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сок

Специалист по питанию Сара Кроу рассказала, как фруктовый сок может повлиять на уровень сахара в крови.

— В отличие от цельных фруктов, фруктовый сок, будь он из концентрата или не из концентрата, содержит свободные сахара, поэтому его потребление должно быть ограничено. Мы можем выпить сока гораздо быстрее и в большем количестве, чем нам потребовалось бы, чтобы съесть столько целых фруктов, сколько потребовалось для его приготовления, — отметила она Express.

Очень легко выпить большое количество сока за короткий промежуток времени и значительно «перебрать» как с калориями, так и с количеством сахара. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, что особенно губительно для диабетиков.

Признаки высокого уровня сахара в крови:
  • Постоянная жажда, сухость во рту
  • Частые походы в туалет
  • Чувство слабости
  • Затуманенное зрение
  • Плохо заживающие болячки и ссадины.
Уровень сахара в крови легко узнать, не выходя из дома. Для этого нужен глюкометр, который сейчас продается в любой аптеке. Если домашний тест на уровень сахара в крови покажет натощак более 7 ммоль/л, то нужно идти к врачу. Это повышенный показатель, и можно говорить о начинающемся диабете второго типа.

По словам Коу, нужно выбирать, во-первых, несладкие фруктовые соки, а во-вторых, ограничиться небольшой порцией — 150 мл в день. Про сок из винограда и банана обычно это нектар) точно стоит забыть.

— Если у вас диабет 2 типа, вы все равно можете включать фруктовые соки в здоровую, сбалансированную диету. Но выбирайте чистый (100-процентный) несладкий фруктовый сок и ограничивайте его одним небольшим стаканом (150 мл) в день. Соки с пометкой «из концентрата» не для вас, — отметила эксперт.

Профилактика диабета
Стопроцентный фруктовый сок не вызывает скачков сахара в крови


  • следите за весом;
  • ведите активный образ жизни;
  • правильно питайтесь;
  • долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;
  • постоянно контролируйте уровень сахара в крови.

Диетолог Пономарева назвала вредный для здоровья фруктовый сок - поднимает сахар


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Теги : соки, сахарный диабет, уровень сахара в крови