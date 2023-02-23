Форма тела, которая увеличивает болезней сердца - диетолог Пономарева

"Исследования показывают, что жировые клетки — особенно жировые клетки брюшной полости — биологически активны. Уместно думать о жире как об эндокринном органе или железе, вырабатывающей гормоны и другие вещества, которые могут серьезно повлиять на наше здоровье. Хотя ученые все еще разгадывают роль отдельных гормонов, становится ясно, что избыток жира в организме, особенно жира в области живота, нарушает нормальный баланс и функционирование этих гормонов. Висцеральный жир выкачивает химические вещества иммунной системы, называемые цитокинами, например, фактор некроза опухоли и интерлейкин-6, которые могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни системы кровообращения являются одними из самых больших смертей в мире. Часто они вызваны накоплением жира в артериях, что создает повышенный риск образования тромбов.Но не только жир в кровеносных сосудах может указывать на повышенный риск сердечных заболеваний. Согласно исследованиям, наличие избыточного жира в одной конкретной области тела повышает риск. В частности, было показано, что этому способствует накопление слишком большого количества висцерального жира в области живота.Висцеральный жир, в отличие от подкожного жира, находится глубоко в животе, действуя как изоляция и защита жизненно важных органов.Хотя определенное его количество необходимо, его избыток связан с различными проблемами со здоровьем, включая болезни сердца.Избыток висцерального жира может привести к тому, что у кого-то будет тело в форме «яблока», так как жир находится в области живота. Это объясняет риски висцерального жира.Считается, что эти и другие биохимические вещества оказывают пагубное воздействие на чувствительность клеток к инсулину, артериальное давление и свертываемость крови. Одной из причин, по которой избыток висцерального жира так вреден, может быть его расположение вблизи воротной вены, которая несет кровь из области кишечника в печень.Ранее МедикФорум писал о фруктовом соке, который вреден для диабетиков.

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