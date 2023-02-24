Исследование: чем лучше человек спит, тем дольше он может прожить

«Недостаточно спать только нужное количество часов. Важно, чтобы организм действительно отдыхал во сне, и не было проблем с засыпанием», - заявили ученые.

сон продолжительностью 7-8 часов в сутки,

трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю,

сон без использования снотворных,

преждевременное пробуждение не чаще двух раз в неделю,

чувство отдыха после пробуждения.

«если сон по своему качеству соответствует всем пяти факторам, риск преждевременной смерти от любой причины снижается на 30 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 21 процент, от рака – на 19 процентов, от других болезней – на 40 процентов», - постулировали авторы проекта.

Около 8 процентов смертей по любой причине могут быть связаны с плохим качеством сна – об этом сообщили специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай, выступившие на международной кардиологической конференции в США. В свою очередь, отмечают ученые, хороший сон – крепкий и достаточно продолжительный – серьезно увеличивает шансы людей на долголетие: чем лучше человек спит, тем дольше он может прожить.Ими были проанализированы данные более 172 тысяч человек возрастом (в среднем) 50 лет, за которыми специалисты наблюдали четыре года. За это время умерли более 8 тысяч испытуемых.Исследователи соотнесли продолжительность жизни с пятью факторами хорошего сна:Чем больше из этих пяти факторов присутствует в жизни человека и чем выше «балл» по каждому из них, тем более качественным и полезным для здоровья считается сон.Специалисты подсчитали: среди тех, у кого наблюдались все пять факторов качественного сна, ожидаемая продолжительность жизни была в среднем на 4,7 года больше у мужчин и на 2,4 года больше у женщин (в сравнении с теми, у кого присутствовал только один фактор хорошего сна или вообще ни одного). В частности,По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему у мужчин, которые хорошо спят, ожидаемая продолжительность жизни заметно выше, чем у женщин, которые также хорошо спят. Кроме того, эксперты отметили, что вероятность долголетия значительно повышается, если человек формирует здоровые привычки сна с юного возраста.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вредно делать при имеющемся варикозе.

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