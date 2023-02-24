Что вредно делать при имеющемся варикозе: флеболог Авакян

«Поднятие тяжестей приводит к увеличению внутрибрюшного давления. Из-за этого давление возрастает и в самих сосудах. В итоге перегружаются венозные клапаны и расширяются вены», - объяснил медик.

«Можно плавать, кататься на велосипеде, заниматься скандинавской ходьбой, легким бегом трусцой», - перечислил врач подходящие виды деятельности.

«Пить кофе при проблемных венах – не лучшая идея, так как напиток дополнительно перегружает сосуды. Кофеин учащает сердцебиение, вследствие чего и увеличивается давление в сосудах» - сказал специалист «Газете.Ru», посоветовав пить воду.

Флеболог Авакян рассказал в интервью, что людям с варикозом вредно поднимать тяжести, а также заниматься спортом, предполагающим значительные силовые нагрузки и интенсивную физическую детальность.Беседуя с «Газетой.Ru», Армен Авакян отметил, что при имеющемся варикозе правильнее всего будет проконсультироваться со специалистом по поводу возможных видов нагрузок – вены на ногах должны быть защищены от давления или травм.Флеболог добавил, что женщинам при имеющемся варикозе вредно носить обувь на каблуках, а также имеющую узкий нос. Что касается одежды, вредной считается сильно обтягивающая – она может плохо влиять на функции венозной системы.Также врач обратил внимание на необходимость контролировать рацион. По его словам, нужно минимизировать количество потребляемой соли, быстрых углеводов – они повышают вязкость крови.Помимо этого, флеболог назвал вредной при имеющемся варкиозе привычку пить кофе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют мужчинам не носить смартфон в кармане брюк.

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